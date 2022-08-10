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https://arabic.sputniknews.com/20220810/أكثر-من-نصف-سكان-بولندا-يؤيدون-عودة-الخدمة-العسكرية-للبلاد-1066261168.html
أكثر من نصف سكان بولندا يؤيدون عودة الخدمة العسكرية للبلاد
أكثر من نصف سكان بولندا يؤيدون عودة الخدمة العسكرية للبلاد
أظهر استطلاع عام للرأي أن أكثر من نصف سكان بولندا يؤيدون عودة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى حيز التنفيذ. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:18+0000
2022-08-10T13:18+0000
بولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقًا لاستطلاع للرأي العام أجراه مركز "سي بي أو إس"، فقد حظيت هذه المبادرة بتأييد 54% من المشاركين، وفي الوقت نفسه كان 25% منهم متأكدين من وجود مثل هذه الحاجة، وأجاب 29% آخرون على هذا السؤال بـ"نعم على الأرجح"، وعارض 15% من المشاركين في الدراسة بشدة التجنيد العام، وقال 24 % إنه لن يكون ضروريًا على الأغلب.ومن بين الذين أيدوا الخدمة العسكرية، يعتقد 34% ​​أن الخدمة يجب أن تستمر سنة واحدة، بينما اعتقد 18% أنها يجب أن تستمر لـ6 أشهر، فيما اعتبر البعض الآخر أنها يجب أن تستغرق سنتين.وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 يونيو/حزيران، إلى 7 يوليو/تموز 2022 بمشاركة 1084 شخصًا.ومنذ 1 يناير/كانون الثاني 2010، تم إلغاء الخدمة العسكرية في بولندا، وتم الانتقال إلى نظام التعاقد.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الاستخبارات-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تمنح-بولندا-السيطرة-على-اقتصاد-البلاد--1066151089.html
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بولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أكثر من نصف سكان بولندا يؤيدون عودة الخدمة العسكرية للبلاد

13:18 GMT 10.08.2022
© AP Photo / Alik Kepliczعرض عسكري في وارسو بمناسبة عيد الجيش البولندي، بولندا 15 أغسطس/ آب 2017
عرض عسكري في وارسو بمناسبة عيد الجيش البولندي، بولندا 15 أغسطس/ آب 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
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أظهر استطلاع عام للرأي أن أكثر من نصف سكان بولندا يؤيدون عودة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى حيز التنفيذ.
ووفقًا لاستطلاع للرأي العام أجراه مركز "سي بي أو إس"، فقد حظيت هذه المبادرة بتأييد 54% من المشاركين، وفي الوقت نفسه كان 25% منهم متأكدين من وجود مثل هذه الحاجة، وأجاب 29% آخرون على هذا السؤال بـ"نعم على الأرجح"، وعارض 15% من المشاركين في الدراسة بشدة التجنيد العام، وقال 24 % إنه لن يكون ضروريًا على الأغلب.
ومن بين الذين أيدوا الخدمة العسكرية، يعتقد 34% ​​أن الخدمة يجب أن تستمر سنة واحدة، بينما اعتقد 18% أنها يجب أن تستمر لـ6 أشهر، فيما اعتبر البعض الآخر أنها يجب أن تستغرق سنتين.
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
الاستخبارات الروسية: السلطات الأوكرانية تمنح بولندا السيطرة على اقتصاد البلاد
8 أغسطس, 09:44 GMT
وأكد 78% من أفراد العينة أن جميع المواطنين يجب أن يخضعوا لتدريب عام في حال تعرضهم للعدوان العسكري من دولة أخرى.
وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 يونيو/حزيران، إلى 7 يوليو/تموز 2022 بمشاركة 1084 شخصًا.
ومنذ 1 يناير/كانون الثاني 2010، تم إلغاء الخدمة العسكرية في بولندا، وتم الانتقال إلى نظام التعاقد.
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