https://arabic.sputniknews.com/20220810/أوكرانيا-تؤجل-سداد-20-مليار-دولار-حتى-عام-2024-1066270952.html

أوكرانيا تؤجل سداد 20 مليار دولار حتى عام 2024

أوكرانيا تؤجل سداد 20 مليار دولار حتى عام 2024

سمح الدائنون لأوكرانيا بتأجيل سداد ديونها الخارجية وفقًا للوكالة، حيث وافقوا على تجميد مدفوعات كييف حتى عام 2024. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T18:01+0000

2022-08-10T18:01+0000

2022-08-10T18:01+0000

أخبار أوكرانيا

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وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي الدين 19.6 مليار دولار، وسيتيح قرار تجميد المدفوعات لكييف الاحتفاظ بمبلغ 5.8 مليار دولار كان ينبغي دفعها".وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، يوم الإثنين في 8 أغسطس/آب، إن "كييف أرسلت إلى صندوق النقد الدولي اقتراحا بشأن إطلاق برنامج المساعدة الخاصة الجديد، متوقعا تلقي المساعدة في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لرئيس الوزراء، وعدت ألمانيا بمساعدة كييف في تلقي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.وقال شميهال: "ستساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول بسرعة أكبر على 8 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية القادمة من الاتحاد الأوروبي وستأخذ زمام المبادرة في هذه العملية".

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أخبار أوكرانيا