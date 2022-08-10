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أوكرانيا تؤجل سداد 20 مليار دولار حتى عام 2024
أوكرانيا تؤجل سداد 20 مليار دولار حتى عام 2024
سمح الدائنون لأوكرانيا بتأجيل سداد ديونها الخارجية وفقًا للوكالة، حيث وافقوا على تجميد مدفوعات كييف حتى عام 2024. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T18:01+0000
2022-08-10T18:01+0000
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي الدين 19.6 مليار دولار، وسيتيح قرار تجميد المدفوعات لكييف الاحتفاظ بمبلغ 5.8 مليار دولار كان ينبغي دفعها".وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، يوم الإثنين في 8 أغسطس/آب، إن "كييف أرسلت إلى صندوق النقد الدولي اقتراحا بشأن إطلاق برنامج المساعدة الخاصة الجديد، متوقعا تلقي المساعدة في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لرئيس الوزراء، وعدت ألمانيا بمساعدة كييف في تلقي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.وقال شميهال: "ستساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول بسرعة أكبر على 8 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية القادمة من الاتحاد الأوروبي وستأخذ زمام المبادرة في هذه العملية".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الأمم-المتحدة-داعش-يحاول-استغلال-الوضع-في-أوكرانيا-لشن-هجمات-في-أوروبا-1066229391.html
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تؤجل سداد 20 مليار دولار حتى عام 2024

18:01 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Katren Al Tasعملات من فئة 100 دولار و10 يورو
عملات من فئة 100 دولار و10 يورو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Katren Al Tas
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سمح الدائنون لأوكرانيا بتأجيل سداد ديونها الخارجية وفقًا للوكالة، حيث وافقوا على تجميد مدفوعات كييف حتى عام 2024.
وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي الدين 19.6 مليار دولار، وسيتيح قرار تجميد المدفوعات لكييف الاحتفاظ بمبلغ 5.8 مليار دولار كان ينبغي دفعها".
وتضم مجموعة الدائنين الدوليين لأوكرانيا كيانات في كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك 15 دولة أخرى.
وقال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، يوم الإثنين في 8 أغسطس/آب، إن "كييف أرسلت إلى صندوق النقد الدولي اقتراحا بشأن إطلاق برنامج المساعدة الخاصة الجديد، متوقعا تلقي المساعدة في الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر".
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بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لرئيس الوزراء، وعدت ألمانيا بمساعدة كييف في تلقي المساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي.
وقال شميهال: "ستساعد ألمانيا أوكرانيا في الحصول بسرعة أكبر على 8 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية القادمة من الاتحاد الأوروبي وستأخذ زمام المبادرة في هذه العملية".
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