https://arabic.sputniknews.com/20220810/أوليانوف-يصف-مزاعم-أوكرانيا-بتلغيم-روسيا-لمحطة-زابوروحيه-النووية-بـالهراء-1066263485.html
أوليانوف يصف مزاعم أوكرانيا بتلغيم روسيا لمحطة زابوروجيه النووية بـ"الهراء"
أوليانوف يصف مزاعم أوكرانيا بتلغيم روسيا لمحطة زابوروجيه النووية بـ"الهراء"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن ادعاء السلطات الأوكرانية بأن روسيا قامت بتلغيم محطة زابوروجيه للطاقة النووية عار... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:06+0000
2022-08-10T14:06+0000
2022-08-10T14:12+0000
روسيا
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وقال أوليانوف على الهواء في قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن "هذا كله هراء، هناك ادعاء زائف آخر، لقد زعموا أن الروس قاموا بتلغيم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه الحالة، سيقومون بتفجيرها، مما يخلق، في الواقع، كارثة من شأنها أن تؤثر على روسيا أيضًا".وأفاد مصدر في الممثلية الروسية لدى الأمم المتحدة، بأن بلاده طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف للمحطة النووية في زابوروجيه.وقال المصدر للصحفيين: "طلبت روسيا عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس/آب الجاري، بسبب قصف أوكرانيا للمحطة النووية في زابوروجيه في الأيام الأخيرة، وعواقبها الكارثية الممكنة".وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نفت وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية في 6 أغسطس/ آب.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنفى-وجود-تهديد-للأمان-النووي-بمحطة-زابوروجيه-1066232010.html
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روسيا
أوليانوف يصف مزاعم أوكرانيا بتلغيم روسيا لمحطة زابوروجيه النووية بـ"الهراء"
14:06 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن ادعاء السلطات الأوكرانية بأن روسيا قامت بتلغيم محطة زابوروجيه للطاقة النووية عار عن الصحة.
وقال أوليانوف على الهواء في قناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن "هذا كله هراء، هناك ادعاء زائف آخر، لقد زعموا أن الروس قاموا بتلغيم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفي هذه الحالة، سيقومون بتفجيرها، مما يخلق، في الواقع، كارثة من شأنها أن تؤثر على روسيا أيضًا".
"وبالطبع هذا كله هراء محض، وجزء كبير من وسائل الإعلام الغربية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يأخذون هذه الأخبار على محمل الجد".
وأفاد مصدر في الممثلية الروسية لدى الأمم المتحدة، بأن بلاده طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب قصف كييف للمحطة النووية في زابوروجيه.
وقال المصدر للصحفيين: "طلبت روسيا عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس/آب الجاري، بسبب قصف أوكرانيا للمحطة النووية في زابوروجيه في الأيام الأخيرة، وعواقبها الكارثية الممكنة".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قد نفت وجود تهديد للأمان النووي بمحطة زابوروجيه، إثر القصف الذي وقع بالقرب من خزان الوقود بالمحطة النووية في 6 أغسطس/ آب.