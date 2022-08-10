https://arabic.sputniknews.com/20220810/أين-توجد-محطات-الطاقة-النووية-في-العالم-ومن-يمتلك-أكبر-عدد-منها-1066256751.html
أين توجد محطات الطاقة النووية في العالم ومن يمتلك أكبر عدد منها؟
أين توجد محطات الطاقة النووية في العالم ومن يمتلك أكبر عدد منها؟
تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن العالم يوجد به 438 محطة نووية في 2022، بينما يرجع تاريخ إنشاء أول مفاعل نووي تجاري لتوليد الكهرباء إلى عام... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:23+0000
2022-08-10T12:23+0000
2022-08-10T12:23+0000
العالم
روسيا
الصين
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ففي ذلك العام اعتمدت روسيا تشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية بمدينة أوبنينسك.وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا واليابان أكبر الدول التي تمتلك محطات طاقة نووية، على الترتيب، حسبما يذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتم تحديثه سنويا.وأورد التقرير معلومات عن وضع محطات الطاقة النووية الخاصة بتوليد الكهرباء حول العالم في 2022، يشمل الدول التي توجد بها وعدد ما تملكه كل دولة من مفاعلات في الخدمة ومفاعلات تحت الإنشاء، إضافة إلى المفاعلات التي تم إغلاقها.الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك أضخم عدد من المفاعلات النووية في العالم يضم:فرنسا: تمتلك ثاني أضخم عدد من المفاعلات النووية في العالم يضم:الصين: تحتل المرتبة الثالثة عالمية وتضم محطاتها:روسيا: تمتلك رابع أضخم عدد من محطات الطاقة النووية في العالم تضم:اليابان: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بمحطات طاقة نووية تضم:وتشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن كوريا الجنوبية تأتي في المرتبة رقم 6 عالميا بـ 25 مفاعلا في الخدمة و3 مفاعلات تحت الإنشاء، تليها الهند في المرتبة رقم 7 بـ 22 مفاعلا في الخدمة و8 مفاعلات تحت الإنشاء.وتأتي كندا في المرتبة رقم 8 بـ 19 مفاعلا في الخدمة، تليها أوكرانيا التي تأتي في المرتبة رقم 9 بـ 15 مفاعلا في الخدمة ومفاعلين تحت الإنشاء، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة رقم 10 بـ 9 مفاعلات في الخدمة ومفاعلين تحت الإنشاء، في حين يوجد بها 36 مفاعلا مغلقا.يذكر أن إجمالي ما تملكه الدول الخمس التي يوجد بها أكبر عدد من المحطات النووية يصل إلى 273 مفاعلا في الخدمة إضافة إلى 26 مفاعلا تحت الإنشاء، من أصل 438 محطة نووية تنتشر في نحو 30 دولة حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20180612/أول-قنبلة-نووية-العالم-1033032208.html
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بعد-حديث-الدولتين-عن-الحرب-النووية-مقارنة-بين-السلاح-النووي-الروسي-والأمريكي-في-2022-1065868624.html
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العالم, روسيا, الصين
أين توجد محطات الطاقة النووية في العالم ومن يمتلك أكبر عدد منها؟
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تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن العالم يوجد به 438 محطة نووية في 2022، بينما يرجع تاريخ إنشاء أول مفاعل نووي تجاري لتوليد الكهرباء إلى عام 1954.
ففي ذلك العام اعتمدت روسيا تشغيل أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة
الكهربائية بمدينة أوبنينسك.
وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين وروسيا واليابان أكبر الدول التي تمتلك محطات طاقة نووية، على الترتيب، حسبما يذكر
تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يتم تحديثه سنويا.
وأورد التقرير معلومات عن وضع محطات الطاقة النووية الخاصة بتوليد الكهرباء حول العالم في 2022، يشمل الدول التي توجد بها وعدد ما تملكه كل دولة من مفاعلات في الخدمة
ومفاعلات تحت الإنشاء، إضافة إلى المفاعلات التي تم إغلاقها.
الولايات المتحدة الأمريكية: تمتلك أضخم عدد من المفاعلات النووية في العالم يضم:
مفاعلات في الخدمة: 92 مفاعلا.
مفاعلات تحت الإنشاء: مفاعلان.
مفاعلات مغلقة: 41 مفاعلا.
فرنسا: تمتلك ثاني أضخم عدد من المفاعلات النووية في العالم يضم:
مفاعلات في الخدمة: 56 مفاعلا.
مفاعلات تحت الإنشاء: مفاعل واحد.
مفاعلات مغلقة: 14 مفاعلا.
الصين: تحتل المرتبة الثالثة عالمية وتضم محطاتها:
مفاعلات في الخدمة: 55 مفاعلا.
مفاعلات تحت الإنشاء: 17 مفاعلا.
روسيا: تمتلك رابع أضخم عدد من محطات الطاقة النووية في العالم تضم:
مفاعلات في الخدمة: 37 مفاعلا.
مفاعلات تحت الإنشاء: 4 مفاعلات.
مفاعلات مغلقة: 10 مفاعلات.
اليابان: تحتل المرتبة الخامسة عالميا بمحطات طاقة نووية تضم:
مفاعلات في الخدمة: 33 مفاعلا.
مفاعلات تحت الإنشاء: مفاعلان.
مفاعلات مغلقة: 27 مفاعلا.
وتشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن كوريا الجنوبية
تأتي في المرتبة رقم 6 عالميا بـ 25 مفاعلا في الخدمة و3 مفاعلات تحت الإنشاء، تليها الهند في المرتبة رقم 7 بـ 22 مفاعلا في الخدمة و8 مفاعلات تحت الإنشاء.
وتأتي كندا في المرتبة رقم 8 بـ 19 مفاعلا في الخدمة، تليها أوكرانيا التي تأتي في المرتبة رقم 9 بـ 15 مفاعلا في الخدمة ومفاعلين تحت الإنشاء، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة رقم 10 بـ 9 مفاعلات في الخدمة ومفاعلين تحت الإنشاء، في حين يوجد بها 36 مفاعلا مغلقا.
يذكر أن إجمالي ما تملكه الدول الخمس التي يوجد بها أكبر عدد من المحطات النووية يصل إلى 273 مفاعلا في الخدمة إضافة إلى 26 مفاعلا تحت الإنشاء، من أصل 438 محطة نووية تنتشر في نحو 30 دولة حول العالم.