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https://arabic.sputniknews.com/20220810/إعلام-انخفاض-حصة-التعامل-بالدولار-بين-روسيا-والهند-في-أحد-موارد-الطاقة-1066260849.html
إعلام: انخفاض حصة التعامل بالدولار بين روسيا والهند في أحد موارد الطاقة
إعلام: انخفاض حصة التعامل بالدولار بين روسيا والهند في أحد موارد الطاقة
أشار تقرير إعلامي إلى أن مشتري الفحم من الهند يحاولون عدم استخدام الدولار عند دفع ثمنه لروسيا، في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:17+0000
2022-08-10T13:17+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن سلطات الجمارك الهندية فإن مشتري الفحم الهنود من روسيا يحاولون عدم استخدام الدولار الأمريكي عند دفع ثمن الوقود بسبب خطر مواجهة اتهامات بعدم الامتثال لنظام العقوبات.وبحسب صحيفة "كوميرسانت" فأن ما يقرب من ثلث (31%) المدفوعات بغير الدولار تم دفعها باليوان، وأقل بقليل (28%) دولار هونغ كونغ، كما تضمنت المراكز الثلاثة الأولى العملة الإماراتية، الدرهم.وأعربت مصادر الوكالة عن رأي مفاده بأن هذا الاتجاه سيزداد بسبب مخاوف المؤسسات المالية الهندية من الوقوع تحت العقوبات المناهضة لروسيا. وفي وقت سابق، ذكرت "سبوتنيك" أن وسائل الإعلام حذرت من نهاية محتملة لـ "هيمنة الدولار".
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اقتصاد

إعلام: انخفاض حصة التعامل بالدولار بين روسيا والهند في أحد موارد الطاقة

13:17 GMT 10.08.2022
© AP Photo / Andy Wongالصين الهند
الصين الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
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أشار تقرير إعلامي إلى أن مشتري الفحم من الهند يحاولون عدم استخدام الدولار عند دفع ثمنه لروسيا، في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن سلطات الجمارك الهندية فإن مشتري الفحم الهنود من روسيا يحاولون عدم استخدام الدولار الأمريكي عند دفع ثمن الوقود بسبب خطر مواجهة اتهامات بعدم الامتثال لنظام العقوبات.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أنه في الربع الأول من هذا العام، سلمت روسيا للهند أكثر من 40% من حجم الفحم للعام الماضي بأكمله.

وبحسب صحيفة "كوميرسانت" فأن ما يقرب من ثلث (31%) المدفوعات بغير الدولار تم دفعها باليوان، وأقل بقليل (28%) دولار هونغ كونغ، كما تضمنت المراكز الثلاثة الأولى العملة الإماراتية، الدرهم.
وأعربت مصادر الوكالة عن رأي مفاده بأن هذا الاتجاه سيزداد بسبب مخاوف المؤسسات المالية الهندية من الوقوع تحت العقوبات المناهضة لروسيا. وفي وقت سابق، ذكرت "سبوتنيك" أن وسائل الإعلام حذرت من نهاية محتملة لـ "هيمنة الدولار".
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