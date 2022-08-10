https://arabic.sputniknews.com/20220810/إعلام-هنغاريا-دفعت-مقابل-الحصول-على-النفط-الروسي-1066243618.html
إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي
إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي
قالت شركة النفط والغاز المجرية "MOL" إنها دفعت مقابل نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب "دروجبا". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:10+0000
2022-08-10T10:10+0000
2022-08-10T10:10+0000
اقتصاد
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وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات التسليم في الأيام المقبلة.وذكرت "ترانس نفط" سابقا أنه في 4 أغسطس/آب، أوقفت شركة "Ukrtransnafta" ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي
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قالت شركة النفط والغاز المجرية "MOL" إنها دفعت مقابل نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب "دروجبا".
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات التسليم في الأيام المقبلة.
وجاء في البيان: "بعد القيام بعملية الدفع، تمكنت وزارة العمل من ضمان حل سريع للمشكلة، وتعهد الجانب الأوكراني باستئناف نقل النفط الخام في غضون أيام قليلة، والذي توقف قبل بضعة أيام بسبب مشاكل فنية في الجانب المصرفي".
وذكرت "ترانس نفط" سابقا أنه في 4 أغسطس/آب، أوقفت شركة "Ukrtransnafta" ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.