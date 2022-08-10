عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/إعلام-هنغاريا-دفعت-مقابل-الحصول-على-النفط-الروسي-1066243618.html
إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي
إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي
قالت شركة النفط والغاز المجرية "MOL" إنها دفعت مقابل نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب "دروجبا". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:10+0000
2022-08-10T10:10+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_18d7a190db5213de542167afdf9179e4.jpg
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات التسليم في الأيام المقبلة.وذكرت "ترانس نفط" سابقا أنه في 4 أغسطس/آب، أوقفت شركة "Ukrtransnafta" ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/79/1038547908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9922c57945e279f84da45415c2c3417.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد

إعلام: هنغاريا دفعت مقابل الحصول على النفط الروسي

10:10 GMT 10.08.2022
© Depositphotos / Alex1-3خط أنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Depositphotos / Alex1-3
تابعنا عبرTelegram
قالت شركة النفط والغاز المجرية "MOL" إنها دفعت مقابل نقل النفط الروسي عبر أوكرانيا عبر خط أنابيب "دروجبا".
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الشركة فإنه من المتوقع أن تُستأنف عمليات التسليم في الأيام المقبلة.

وجاء في البيان: "بعد القيام بعملية الدفع، تمكنت وزارة العمل من ضمان حل سريع للمشكلة، وتعهد الجانب الأوكراني باستئناف نقل النفط الخام في غضون أيام قليلة، والذي توقف قبل بضعة أيام بسبب مشاكل فنية في الجانب المصرفي".

وذكرت "ترانس نفط" سابقا أنه في 4 أغسطس/آب، أوقفت شركة "Ukrtransnafta" ضخ النفط من روسيا عبر الفرع الجنوبي من نظام خط أنابيب النفط "دروجبا" إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، حيث لا يمكن للجانب الروسي دفع رسوم العبور بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала