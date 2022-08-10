https://arabic.sputniknews.com/20220810/إيران-تعلن-ضبط-سفينة-تهريب-وقود-في-مياه-الخليج-1066259514.html
إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج
إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج
أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج، لافتة إلى أن سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:44+0000
2022-08-10T12:44+0000
2022-08-10T12:44+0000
أخبار إيران
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وقال رئيس محكمة محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، إن "خفر سواحل جزيرة "قشم" الواقعة بالخليج تمكنوا من تحديد سفينة "لنتش" بالحدود المائية للبلاد تحمل 277 ألف لتر من الوقود المهرب"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأشار أن "المهربين كانوا ينوون نقل الحمولة الى إحدى الدول المطلة على الخليج، حيث تم إحباط العملية بعد رصد استخباري وتعاون وتنسيق مع خفر السواحل"، مؤكدا اعتقال طاقم السفينة المكون من 12 فردا، حيث لا يزالون قيد الاعتقال حتى اكتمال سير التحقيقات.وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".كما أعلنت السلطات الإيرانية في مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/الحرس-الثوري-الإيراني-وجود-الأمريكيين-في-المنطقة-لم-يحقق-شيئا-سوى-الضرر-1065642050.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج
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أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج، لافتة إلى أن سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني.
وقال رئيس محكمة محافظة هرمزكان، مجتبى قهرماني، إن "خفر سواحل جزيرة "قشم" الواقعة بالخليج تمكنوا من تحديد سفينة "لنتش" بالحدود المائية للبلاد تحمل 277 ألف لتر من الوقود المهرب"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأشار أن "المهربين كانوا ينوون نقل الحمولة الى إحدى الدول المطلة على الخليج، حيث تم إحباط العملية بعد رصد استخباري وتعاون وتنسيق مع خفر السواحل"، مؤكدا اعتقال طاقم السفينة المكون من 12 فردا، حيث لا يزالون قيد الاعتقال حتى اكتمال سير التحقيقات.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود
المهرب قرب سواحلها.
وقال رئيس قضاة هرمزجان، إن القوات الأمنية "ضبطت سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في المياه المحيطة بجزيرة كيش على السواحل الإيرانية".
كما أعلنت السلطات الإيرانية في مايو/ أيار الماضي، احتجاز سفينة أجنبية كانت تنقل وقودا مهربا
في إقليم هرمزغان في جنوب البلاد واحتجاز طاقمها.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية
، أن "السفينة كانت تنقل أكثر من 550 ألف لتر من الوقود المهرب، وصادرتها السلطات الإيرانية في مياه الخليج واصطحبتها إلى المرفأ"، مشيرة إلى أن السلطات القضائية تسلمت القضية لإجراء التحقيقات الضرورية.
ونقلت الوكالة، عن مسؤول قضائي غير محدد قوله: "ألقي القبض على سبعة هم أفراد الطاقم".