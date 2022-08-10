https://arabic.sputniknews.com/20220810/إيلون-ماسك-يبيع-ما-يقرب-من-7-مليارات-دولار-من-أسهم-تسلا-1066238942.html
إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم "تسلا"
إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم "تسلا"
يريد الملياردير تجنب البيع الطارئ لأسهم صانع السيارات إذا تم الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:06+0000
2022-08-10T08:06+0000
2022-08-10T08:06+0000
مجتمع
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063731160_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_57ddc816461e41566c6e6df4abbf1efa.jpg
باع مؤسس "تسلا" والرئيس التنفيذي لها، إيلون ماسك 7.9 مليون سهم من الشركة بإجمالي 6.9 مليار دولار في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس/آب. هكذا يتوقع رجل الأعمال تجنب البيع الطارئ لأوراق صانع السيارات إذا كان لا يزال يتعين عليه شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بحسب "غارديان".وكتب ماسك في حسابه على "تويتر" أنه سيعيد شراء أسهم "تسلا" إذا لم تتم الصفقة مع الشبكة الاجتماعية في النهاية.في الوقت نفسه، قبل أربعة أشهر فقط، قال رجل الأعمال إنه لا يخطط لبيع أوراق "تسلا" في المستقبل. ثم، في غضون يومين، تخلص ماسك من حصة قدرها 4 مليارات دولار لتمويل صفقة مع "تويتر".إجمالاً، باع رئيس الشركة خلال الأشهر العشرة الماضية أسهمه بقيمة حوالي 32 مليار دولار، ومع ذلك، لا يزال ماسك أكبر مساهم في "تسلا" بحصة 14.84%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063731160_144:0:1292:861_1920x0_80_0_0_df3a410e01a9e4057c379b86fc550a57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, إيلون ماسك
إيلون ماسك يبيع ما يقرب من 7 مليارات دولار من أسهم "تسلا"
تابعنا عبر
يريد الملياردير تجنب البيع الطارئ لأسهم صانع السيارات إذا تم الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.
باع مؤسس "تسلا" والرئيس التنفيذي لها، إيلون ماسك 7.9 مليون سهم
من الشركة بإجمالي 6.9 مليار دولار في الفترة من 5 إلى 9 أغسطس/آب. هكذا يتوقع رجل الأعمال تجنب البيع الطارئ لأوراق صانع السيارات إذا كان لا يزال يتعين عليه شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، بحسب "غارديان".
وكتب ماسك في حسابه على "تويتر" أنه سيعيد شراء أسهم "تسلا" إذا لم تتم الصفقة مع الشبكة الاجتماعية في النهاية.
في الوقت نفسه، قبل أربعة أشهر فقط، قال رجل الأعمال إنه لا يخطط لبيع أوراق "تسلا" في المستقبل. ثم، في غضون يومين، تخلص ماسك من حصة قدرها 4 مليارات دولار لتمويل صفقة مع "تويتر".
إجمالاً، باع رئيس الشركة خلال الأشهر العشرة الماضية أسهمه بقيمة حوالي 32 مليار دولار، ومع ذلك، لا يزال ماسك أكبر مساهم في "تسلا" بحصة 14.84%.