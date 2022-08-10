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https://arabic.sputniknews.com/20220810/احتجاجات-في-ديالى-شرقي-العراق-بسبب-انقطاع-الكهرباء-1066265612.html
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
تظاهر عشرات العراقيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أيام الصيف الساخنة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:49+0000
2022-08-10T14:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام دائرة كهرباء ديالى لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة وزارة الكهرباء العراقية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.ودعت الوزارة خطباء وأئمة المساجد إلى الحث على ذلك، وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي: "في الوقت الذي تمر فيه المنظومة الكهربائية بموجة حر عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يفوق الخمسين درجة مئوية، تناشد وزارة الكهرباء المواطنين الكرام بالمحافظة على احمال المنظومة وترشيد الاستهلاك".ودعت الوزارة في بيانها إلى "إطفاء الأجهزة غير الضرورية، والإنارة النهارية، وعدم التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية، مما يعرضها للضعف في كفاءتها".وفي صيف كل عام يتكرر انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات العراقية، دون وجود حلول جذرية للمشكلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/العراق-وزارة-الكهرباء-تعلن-إعادة-التيار-في-المحافظات-الجنوبية-1066093597.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء

14:49 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأولاد عراقيون يسبحون مع قطيع من الجواميس في نهر ديالى في منطقة الفضلية شمال شرق بغداد في 2 أغسطس 2021، وسط درجات حرارة صيفية شديدة الارتفاع.
أولاد عراقيون يسبحون مع قطيع من الجواميس في نهر ديالى في منطقة الفضلية شمال شرق بغداد في 2 أغسطس 2021، وسط درجات حرارة صيفية شديدة الارتفاع. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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تظاهر عشرات العراقيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أيام الصيف الساخنة.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام دائرة كهرباء ديالى لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.
يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة وزارة الكهرباء العراقية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.
ودعت الوزارة خطباء وأئمة المساجد إلى الحث على ذلك، وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي: "في الوقت الذي تمر فيه المنظومة الكهربائية بموجة حر عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يفوق الخمسين درجة مئوية، تناشد وزارة الكهرباء المواطنين الكرام بالمحافظة على احمال المنظومة وترشيد الاستهلاك".
عمليات سير العمل في إعادة الكهرباء إلى ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
العراق... وزارة الكهرباء تعلن إعادة التيار في المحافظات الجنوبية
7 أغسطس, 06:47 GMT
ودعت الوزارة في بيانها إلى "إطفاء الأجهزة غير الضرورية، والإنارة النهارية، وعدم التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية، مما يعرضها للضعف في كفاءتها".
وفي صيف كل عام يتكرر انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات العراقية، دون وجود حلول جذرية للمشكلة.
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