https://arabic.sputniknews.com/20220810/احتجاجات-في-ديالى-شرقي-العراق-بسبب-انقطاع-الكهرباء-1066265612.html
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
تظاهر عشرات العراقيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أيام الصيف الساخنة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:49+0000
2022-08-10T14:49+0000
2022-08-10T14:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام دائرة كهرباء ديالى لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة، وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة وزارة الكهرباء العراقية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.ودعت الوزارة خطباء وأئمة المساجد إلى الحث على ذلك، وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي: "في الوقت الذي تمر فيه المنظومة الكهربائية بموجة حر عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يفوق الخمسين درجة مئوية، تناشد وزارة الكهرباء المواطنين الكرام بالمحافظة على احمال المنظومة وترشيد الاستهلاك".ودعت الوزارة في بيانها إلى "إطفاء الأجهزة غير الضرورية، والإنارة النهارية، وعدم التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية، مما يعرضها للضعف في كفاءتها".وفي صيف كل عام يتكرر انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات العراقية، دون وجود حلول جذرية للمشكلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/العراق-وزارة-الكهرباء-تعلن-إعادة-التيار-في-المحافظات-الجنوبية-1066093597.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء
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تظاهر عشرات العراقيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أيام الصيف الساخنة.
ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام دائرة كهرباء ديالى لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة، وفق شبكة
"رووداو" الإعلامية.
يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة وزارة الكهرباء
العراقية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.
ودعت الوزارة خطباء وأئمة المساجد إلى الحث على ذلك، وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي: "في الوقت الذي تمر فيه المنظومة الكهربائية بموجة حر عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يفوق الخمسين درجة مئوية، تناشد وزارة الكهرباء المواطنين الكرام بالمحافظة على احمال المنظومة وترشيد الاستهلاك".
ودعت الوزارة في بيانها إلى "إطفاء الأجهزة غير الضرورية، والإنارة النهارية، وعدم التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية، مما يعرضها للضعف في كفاءتها".
وفي صيف كل عام يتكرر انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات العراقية، دون وجود حلول جذرية للمشكلة.