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https://arabic.sputniknews.com/20220810/اختفاء-50-مهاجرا-بعد-تحطم-قارب-في-بحر-إيجه-بالقرب-من-اليونان-1066255803.html
اختفاء 50 مهاجرا بعد تحطم قارب في بحر إيجه بالقرب من اليونان
اختفاء 50 مهاجرا بعد تحطم قارب في بحر إيجه بالقرب من اليونان
قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إن السلطات اليونانية بدأت عملية بحث وإنقاذ كبيرة تهدف إلى العثور على عشرات المهاجرين الذين فقدوا في بحر إيجه بعد غرق... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T11:50+0000
2022-08-10T11:50+0000
العالم
اليونان
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وأوضح خفر السواحل أن مركز تنسيق الإنقاذ اليوناني المشترك تلقى رسالة صباح الأربعاء مفادها أن سفينة تحمل عددا كبيرا من الأشخاص كانت في محنة على بعد 38 ميلاً جنوب رودس. وقد تم إرسال زورقين لخفر السواحل وسفينة تابعة للبحرية وثلاث سفن خاصة وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية من طراز "سوبر بوما" إلى المنطقة.وقال خفر السواحل: "في الوقت الحالي تم إنقاذ 29 شخصا. قالوا إن ما مجموعه 80 شخصا كانوا على متنها".وتجري عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المياه الدولية وداخل منطقة البحث والإنقاذ اليونانية، حيث تسود المنطقة رياح جنوبية قوية تصل إلى 6 درجات بوفورت (28 ميلاً في الساعة).
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العالم, اليونان

اختفاء 50 مهاجرا بعد تحطم قارب في بحر إيجه بالقرب من اليونان

11:50 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddinقارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020
قارب ينقل أشخاص من الروهينغا القادمين من ميانمار، قبالة سواحل إندونيسيا، 25 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Chaideer Mahyuddin
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قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الأربعاء، إن السلطات اليونانية بدأت عملية بحث وإنقاذ كبيرة تهدف إلى العثور على عشرات المهاجرين الذين فقدوا في بحر إيجه بعد غرق قارب أثناء الليل.
وأوضح خفر السواحل أن مركز تنسيق الإنقاذ اليوناني المشترك تلقى رسالة صباح الأربعاء مفادها أن سفينة تحمل عددا كبيرا من الأشخاص كانت في محنة على بعد 38 ميلاً جنوب رودس. وقد تم إرسال زورقين لخفر السواحل وسفينة تابعة للبحرية وثلاث سفن خاصة وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية من طراز "سوبر بوما" إلى المنطقة.
وقال خفر السواحل: "في الوقت الحالي تم إنقاذ 29 شخصا. قالوا إن ما مجموعه 80 شخصا كانوا على متنها".
وتجري عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في المياه الدولية وداخل منطقة البحث والإنقاذ اليونانية، حيث تسود المنطقة رياح جنوبية قوية تصل إلى 6 درجات بوفورت (28 ميلاً في الساعة).
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