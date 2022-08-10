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الإمارات... إمارة الشارقة تكشف نتائج العمل 4 أيام في الأسبوع
الإمارات... إمارة الشارقة تكشف نتائج العمل 4 أيام في الأسبوع
كشف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نتائج تغيير نظام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام فقط. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:40+0000
2022-08-10T09:40+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وكانت إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت في شهر ديسمبر/ كانون الأول، عام 2021، تغيير نظام العمل الأسبوعي، إلى أربعة أيام عمل، ابتداء من الاثنين وحتى الخميس، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.وأعلنت أمس الثلاثاء، سلطات الشارقة، نتائج الدراسة التي أجراها المجلس التنفيذي للإمارة بشأن التجربة الجديدة، وذلك بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.وأظهرت الدراسة أن نظام العمل الجديد، ساعد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين.كما زادت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.وأوضحت الدراسة انخفاض الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة وصلت إلى 40 في المئة،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.وساعد النظام الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية، وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/شركات-بريطانية-تقلص-أسبوع-العمل-إلى-4-أيام-دون-خفض-رواتب-العاملين-1063178595.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات... إمارة الشارقة تكشف نتائج العمل 4 أيام في الأسبوع

09:40 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABIمناظر عامة للمدن العربية - مدينة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABI
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كشف المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نتائج تغيير نظام العمل الأسبوعي إلى 4 أيام فقط.
وكانت إمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمدت في شهر ديسمبر/ كانون الأول، عام 2021، تغيير نظام العمل الأسبوعي، إلى أربعة أيام عمل، ابتداء من الاثنين وحتى الخميس، لتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.
جسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
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6 يونيو, 13:32 GMT
وأعلنت أمس الثلاثاء، سلطات الشارقة، نتائج الدراسة التي أجراها المجلس التنفيذي للإمارة بشأن التجربة الجديدة، وذلك بعد مضي ثمانية أشهر تقريبا، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.
وأظهرت الدراسة أن نظام العمل الجديد، ساعد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين.
كما زادت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.
وأوضحت الدراسة انخفاض الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة وصلت إلى 40 في المئة،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.
وساعد النظام الجديد في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية، وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها من العوامل المالية.
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