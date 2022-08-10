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البرازيل تشتري 50 ألف جرعة لقاح جدري القردة
البرازيل تشتري 50 ألف جرعة لقاح جدري القردة
تعتزم وزارة الصحة البرازيلية شراء 50 ألف جرعة لقاح مضاد لجدري القردة، وذلك لتطعيم الكادر الطبي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T02:41+0000
2022-08-10T02:41+0000
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بوينس آيرس، 10 أغسطس – سبوتنيك. وأوضح مقال بوابة "جي 1" مع الإشارة إلى وزارة الصحة في البرازيل: "أكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن البرازيل ستقوم بشراء 50 ألف جرعة لقاح مضاد لجدري القردة.. سيتلقى اللقاحات موظفي الرعاية الصحية".ويشار إلى أن اللقاحات ستشترى بواسطة منظمة الصحة الأمريكية، وسيتلقى الأطباء الذين يقابلون المرضى أولى الجرعات.وفي الأول من الشهر الجاري، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القردة أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/خبراء-يحذرون-من-سلوك-وحيد-داخل-محال-البقالة-يتسبب-في-الإصابة-بـجدري-القردة-1065843838.html
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أخبار البرازيل , جدري القردة, أخبار العالم الآن

البرازيل تشتري 50 ألف جرعة لقاح جدري القردة

02:41 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSELجدري القرود في أفريقيا
جدري القرود في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / CHARLES BOUESSEL
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تعتزم وزارة الصحة البرازيلية شراء 50 ألف جرعة لقاح مضاد لجدري القردة، وذلك لتطعيم الكادر الطبي.
بوينس آيرس، 10 أغسطس – سبوتنيك. وأوضح مقال بوابة "جي 1" مع الإشارة إلى وزارة الصحة في البرازيل: "أكد وزير الصحة مارسيلو كيروغا أن البرازيل ستقوم بشراء 50 ألف جرعة لقاح مضاد لجدري القردة.. سيتلقى اللقاحات موظفي الرعاية الصحية".
سوبر ماركت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"
1 أغسطس, 11:28 GMT
ويشار إلى أن اللقاحات ستشترى بواسطة منظمة الصحة الأمريكية، وسيتلقى الأطباء الذين يقابلون المرضى أولى الجرعات.
وفي الأول من الشهر الجاري، قال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة، مشيرا إلى أن 25 في المئة من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70 في المئة منها في أوروبا.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن مرض جدري القردة أصبح يشكل "حالة طوارئ عالمية"، مؤكدا أن العالم يواجه وضعا استثنائيا بالنسبة للمرض.
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