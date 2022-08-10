https://arabic.sputniknews.com/20220810/البريطانيون-يسجلون-رقما-قياسيا-في-فواتير-الكهرباء-1066240370.html
البريطانيون يسجلون رقما قياسيا في فواتير الكهرباء
البريطانيون يسجلون رقما قياسيا في فواتير الكهرباء
أشار تقرير إعلامي إلى أن فواتير الكهرباء في بريطانيا سجلت رقما تاريخيا بلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:56+0000
2022-08-10T08:56+0000
2022-08-10T08:56+0000
بريطانيا
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشره موقع "سكاي نيوز" نقلا عن مركز أبحاث "أوسويتش"، فإن هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من رقم ديون العام الماضي.وأضاف التقرير نقلا عن جاستن ميلتينيت، رئيس السياسة في الشركة قوله: "هذا وضع مقلق لأن الصيف هو تقليديا وقت تستخدم فيه الأسر قدرا أقل من الكهرباء للتدفئة، ما يساعد دافعي الفواتير على توفير المال لدفع تكاليف الكهرباء قبل الشتاء".هذا ورفعت منظمة الطاقة البريطانية "Ofgem" الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية للمستهلكين من 1400 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه إسترليني في 1 أبريل/نيسان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية. وتم تحديد الزيادة التالية في الحد الأقصى لدفع الفواتير في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وتتوقع شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" أن يبلغ متوسط فاتورة الطاقة في المملكة المتحدة 3582 جنيها إسترلينيا سنويا في أكتوبر، لترتفع إلى 4266 جنيهًا إسترلينيًا في يناير/كانون الثاني 2023 و 4427 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, اقتصاد
البريطانيون يسجلون رقما قياسيا في فواتير الكهرباء
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أشار تقرير إعلامي إلى أن فواتير الكهرباء في بريطانيا سجلت رقما تاريخيا بلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع
"سكاي نيوز" نقلا عن مركز أبحاث "أوسويتش"، فإن هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من رقم ديون العام الماضي.
ووفقا للدراسة، فإن 6 ملايين أسرة في جميع أنحاء البلاد تدين حاليا بمتوسط 206 جنيهات إسترلينية لشركات الكهرباء، في الوقت الذي وصلت فيه في أبريل لـ188 جنيها أسترلينيا.
وأضاف التقرير نقلا عن جاستن ميلتينيت، رئيس السياسة في الشركة قوله: "هذا وضع مقلق لأن الصيف هو تقليديا وقت تستخدم فيه الأسر قدرا أقل من الكهرباء
للتدفئة، ما يساعد دافعي الفواتير على توفير المال لدفع تكاليف الكهرباء قبل الشتاء".
هذا ورفعت منظمة الطاقة البريطانية "Ofgem" الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية للمستهلكين من 1400 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه إسترليني في 1 أبريل/نيسان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.
وتم تحديد الزيادة التالية في الحد الأقصى لدفع الفواتير في أكتوبر/تشرين الأول 2022. وتتوقع شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" أن يبلغ متوسط فاتورة الطاقة في المملكة المتحدة 3582 جنيها إسترلينيا سنويا في أكتوبر، لترتفع إلى 4266 جنيهًا إسترلينيًا في يناير/كانون الثاني 2023 و 4427 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل.