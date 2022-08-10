https://arabic.sputniknews.com/20220810/البوسعيدي-للمقداد-عمان-تؤكد-أهمية-استقرار-سوريا-وتؤكد-وحدة-أراضيها-1066262234.html
البوسعيدي للمقداد: عمان تؤكد أهمية استقرار سوريا وتؤكد وحدة أراضيها
البوسعيدي للمقداد: عمان تؤكد أهمية استقرار سوريا وتؤكد وحدة أراضيها
اتصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء ببدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:34+0000
2022-08-10T13:34+0000
2022-08-10T13:34+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنهه "خلال الاتصال عبر الوزير المقداد عن الأهمية التي توليها سورية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ورحب بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المسار في مختلف المجالات".وأردفت سانا: "اتفق الوزيران على استمرار التواصل وبذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لما فيه خير القضايا العربية وتقدم الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/المقداد-إقامة-تركيا-ما-تسمى-منطقة-آمنة-شمالي-سوريا-يزعزع-استقرار-المنطقة-1065329059.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
البوسعيدي للمقداد: عمان تؤكد أهمية استقرار سوريا وتؤكد وحدة أراضيها
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اتصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء ببدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنهه "خلال الاتصال عبر الوزير المقداد عن الأهمية التي توليها سورية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ورحب بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المسار في مختلف المجالات".
"كما تناول الحديث الأوضاع على الساحة العربية وآخر التطورات، من جانبه أكد الوزير البوسعيدي سعي السلطنة الدائم لإيجاد تآلف وتفاهم بين كل الدول العربية ودعم سلطنة عمان لدور سورية ومكانتها وأهمية استقرارها ووحدة أراضيها وأن تتخلص من أي تدخلات خارجية".
وأردفت سانا: "اتفق الوزيران
على استمرار التواصل وبذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لما فيه خير القضايا العربية وتقدم الدول العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".