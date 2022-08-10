https://arabic.sputniknews.com/20220810/التضخم-في-الصين-يقفز-لأعلى-مستوياته-خلال-عامين-1066256537.html
التضخم في الصين يقفز لأعلى مستوياته خلال عامين
التضخم في الصين يقفز لأعلى مستوياته خلال عامين
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في عامين خلال يوليو/ تموز، حيث انتعشت أسعار لحم الخنزير، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:05+0000
2022-08-10T12:05+0000
2022-08-10T12:05+0000
اقتصاد
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102037/58/1020375801_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_9b3cd5a2be1a6c436aef2a5f4bf457ee.jpg
ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% في يوليو، مخالفا التوقعات بزيادة 2.9%، لكن لا تزال هذه القراءة هي الأعلى منذ يوليو 2020، عندما ارتفع المؤشر أيضا بنسبة 2.7%.ارتفعت أسعار لحم الخنزير، وهو غذاء أساسي في الصين، بنسبة 20.2% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي أول زيادة منذ سبتمبر/ أيلول 2020.وأظهرت البيانات أن أسعار لحوم الخنازير سجلت في الواقع أكبر زيادة شهرية لها على الإطلاق - مرتفعة بنسبة 25.6%، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".كما قفزت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة في يوليو، بزيادة 16.9% و12.9% عن العام الماضي، على التوالي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/معدلات-التضخم-في-مصر-تواصل-الارتفاع-قبل-أسبوع-من-مراجعة-سعر-الفائدة-1066254975.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102037/58/1020375801_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0eba97a90351c34ac2b5b7a7e1a855bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الصين
التضخم في الصين يقفز لأعلى مستوياته خلال عامين
تابعنا عبر
سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في عامين خلال يوليو/ تموز، حيث انتعشت أسعار لحم الخنزير، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.
ارتفع المؤشر
بنسبة 2.7% في يوليو، مخالفا التوقعات بزيادة 2.9%، لكن لا تزال هذه القراءة هي الأعلى منذ يوليو 2020، عندما ارتفع المؤشر أيضا بنسبة 2.7%.
ارتفعت أسعار لحم الخنزير، وهو غذاء أساسي في الصين، بنسبة 20.2% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي أول زيادة منذ سبتمبر/ أيلول 2020.
وأظهرت البيانات أن أسعار لحوم الخنازير سجلت في الواقع أكبر زيادة شهرية لها على الإطلاق - مرتفعة بنسبة 25.6%، حسبما ذكرت شبكة
"سي إن بي سي".
كما قفزت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة في يوليو، بزيادة 16.9% و12.9% عن العام الماضي، على التوالي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.