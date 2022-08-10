https://arabic.sputniknews.com/20220810/التضخم-في-الصين-يقفز-لأعلى-مستوياته-خلال-عامين-1066256537.html

التضخم في الصين يقفز لأعلى مستوياته خلال عامين

التضخم في الصين يقفز لأعلى مستوياته خلال عامين

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الصين أعلى مستوى له في عامين خلال يوليو/ تموز، حيث انتعشت أسعار لحم الخنزير، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

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2022-08-10T12:05+0000

اقتصاد

الصين

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ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% في يوليو، مخالفا التوقعات بزيادة 2.9%، لكن لا تزال هذه القراءة هي الأعلى منذ يوليو 2020، عندما ارتفع المؤشر أيضا بنسبة 2.7%.ارتفعت أسعار لحم الخنزير، وهو غذاء أساسي في الصين، بنسبة 20.2% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وهي أول زيادة منذ سبتمبر/ أيلول 2020.وأظهرت البيانات أن أسعار لحوم الخنازير سجلت في الواقع أكبر زيادة شهرية لها على الإطلاق - مرتفعة بنسبة 25.6%، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".كما قفزت أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة في يوليو، بزيادة 16.9% و12.9% عن العام الماضي، على التوالي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/معدلات-التضخم-في-مصر-تواصل-الارتفاع-قبل-أسبوع-من-مراجعة-سعر-الفائدة-1066254975.html

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اقتصاد, الصين