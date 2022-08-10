https://arabic.sputniknews.com/20220810/الجيش-الصيني-ينجز-مهامه-بنجاح-قبالة-تايوان-1066240924.html

الجيش الصيني ينجز مهامه بنجاح قبالة تايوان

الجيش الصيني ينجز مهامه بنجاح قبالة تايوان

أعلنت قيادة القتال الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الأربعاء، أن المهام المحددة في إطار الأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان قد أنجزت بنجاح، وفقًا لبيان... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T09:15+0000

2022-08-10T09:15+0000

2022-08-10T09:15+0000

الصين

أخبار تايوان

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قال شي يي، المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني، إن "جميع المهام في إطار الأنشطة العسكرية المشتركة في المنطقة البحرية والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، والتي نظمتها منطقة قيادة القتال الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، قد نفذت بنجاح".كما أشار البيان إلى أن منطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني ستواصل مراقبة التغيرات في مضيق تايوان عن كثب، وستواصل التدريبات العسكرية والتدريب، و"تنظم بانتظام" المهام القتالية في مضيق تايوان، وتدعم بحزم سيادة الدولة وسلامة أراضيها.نظم جيش التحرير الشعبي الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تدريبات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية. بدأت التدريبات في 4 أغسطس/آب في ست مناطق في المنطقة المائية حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم 7 أغسطس ، لكنها استمرت.فى وقت سابق، نشر تلفزيون الصين المركزي مقالا أشار فيه إلى أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيجري الآن "بانتظام" تدريبات شرق ما يسمى بـ "الخط الوسط" لمضيق تايوان. وأشار المقال أيضا إلى أن التدريبات العسكرية الصينية أظهرت بأن "ما يسمى بالمياه الإقليمية لتايوان غير موجودة، وتايوان جزء من الصين، وأن الأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية".ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، نقلاً عن محللين، في وقت سابق أن التدريبات العسكرية لجيش التحرير الشعبي بالقرب من تايوان ستصبح روتينية ولن تتوقف حتى يتم توحيد الجزيرة والبر الرئيسي للصين.كانت زيارة بيلوسي لتايوان يومي 2 و 3 أغسطس هي أول زيارة يقوم بها رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان منذ عام 1997، ما يجعلها أعلى مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

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