https://arabic.sputniknews.com/20220810/الحكومة-اليابانية-بأكملها-تستقيل-1066234481.html
الحكومة اليابانية بأكملها تستقيل
الحكومة اليابانية بأكملها تستقيل
أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T04:30+0000
2022-08-10T04:30+0000
2022-08-10T04:31+0000
العالم
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بدأ اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت موسكو).كما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.كان التعديل الوزاري متوقعًا في الأصل في بداية سبتمبر/أيلول، لكن كيشيدا قرر إجراؤه الآن بسبب نيته الإسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي "للرأسمالية الجديدة"، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، و من أجل التحضير المسبق لدورة البرلمان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحكومة اليابانية بأكملها تستقيل
04:30 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 04:31 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحكومة اليابانية بأكملها استقالت.
بدأ اجتماع خاص لمجلس الوزراء في الساعة 11.30 بالتوقيت المحلي (05.30 بتوقيت موسكو).
كما هو متوقع، سيُعرف قريبًا التكوين الجديد للحكومة اليابانية
بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
كان التعديل الوزاري متوقعًا في الأصل في بداية سبتمبر/أيلول، لكن كيشيدا قرر إجراؤه الآن بسبب نيته الإسراع في الترويج للمفهوم الاقتصادي "للرأسمالية الجديدة"، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، و من أجل التحضير المسبق لدورة البرلمان.