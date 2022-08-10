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https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-التركية-مقتل-أحد-جنودنا-بنيران-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1066263080.html
الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها شمالي العراق، بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة عمليات "المخلب القفل"، شمالي العراق. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:00+0000
2022-08-10T14:00+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الأربعاء: "قتل جندي تركي بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".وكان الجيش التركي، أعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق.وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ​​​​​​
https://arabic.sputniknews.com/20220809/مقتل-جندي-تركي-متأثرا-بجروح-أصيب-بها-في-العراق-1066232743.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم

الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

14:00 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / -قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها شمالي العراق، بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة عمليات "المخلب القفل"، شمالي العراق.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الأربعاء: "قتل جندي تركي بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق
أمس, 21:48 GMT
وكان الجيش التركي، أعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق.
وكانت تركيا أعلنت في أبريل/ نيسان إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ​​​​​​
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