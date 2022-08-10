https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الروسية-تصفية-ما-يصل-إلى-100-قوميا-أوكرانيا-في-ضربة-للقوات-الجوية-الروسية-في-منطقة-خاركوف-1066241232.html
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية الروسية في منطقة خاركوف. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:08+0000
2022-08-10T09:08+0000
2022-08-10T09:08+0000
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روسيا
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف
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الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية الروسية في منطقة خاركوف.