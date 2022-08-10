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https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الروسية-تصفية-ما-يصل-إلى-100-قوميا-أوكرانيا-في-ضربة-للقوات-الجوية-الروسية-في-منطقة-خاركوف-1066241232.html
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف
الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية الروسية في منطقة خاركوف. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:08+0000
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روسيا

الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية في منطقة خاركوف

09:08 GMT 10.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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الدفاع الروسية: تصفية ما يصل إلى 100 قومي أوكراني في ضربة للقوات الجوية الروسية في منطقة خاركوف.
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