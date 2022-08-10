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الدفاع الصينية: العلاقات مع تايوان عند مفترق طرق وعلى تايبيه "اتخاذ القرار الصحيح"
الدفاع الصينية: العلاقات مع تايوان عند مفترق طرق وعلى تايبيه "اتخاذ القرار الصحيح"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الصين وتايوان لها نتيجتان محتملتان ويتعين على إدارة تايوان اتخاذ القرار الصحيح. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T14:52+0000
2022-08-10T14:52+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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بكين- سبوتنيك. وذكر كيفي في بيان: "في الوقت الحاضر، تواجه العلاقات عبر المضيق مرة أخرى خيارين للمستقبل ويتعين على سلطات تايوان اتخاذ القرار الصحيح بشأن الوجهة التي تتجه إليها".قالت قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني اليوم الأربعاء إنها أتمت بنجاح المهام المحددة كجزء من التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان (الصين).نظمت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق لنشر الصواريخ والطائرات والسفن الحربية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي.بدأت التدريبات في 4 أغسطس/ آب في ست مناطق مائية حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي في 7 أغسطس.نشر شبكة التليفزيون المركزى الصينى مقالا يوم الأحد، قالت فيه إن جيش التحرير الشعبى الصينى سيجري الآن "بانتظام" تدريبات عسكرية شرق ما يسمى "الخط الوسط" لمضيق تايوان.وأشار المقال إلى أن مناورات الصين أظهرت أن "ما يسمى بالمياه الإقليمية لتايوان غير موجودة، وتايوان جزء من الصين وأن الأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/تايوان-تضع-خطة-لتهريب-آثار-إمبراطورية-استعدادا-لهجوم-محتمل-1066226506.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الدفاع الصينية: العلاقات مع تايوان عند مفترق طرق وعلى تايبيه "اتخاذ القرار الصحيح"

14:52 GMT 10.08.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الصيني
الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين الصين وتايوان لها نتيجتان محتملتان ويتعين على إدارة تايوان اتخاذ القرار الصحيح.
بكين- سبوتنيك. وذكر كيفي في بيان: "في الوقت الحاضر، تواجه العلاقات عبر المضيق مرة أخرى خيارين للمستقبل ويتعين على سلطات تايوان اتخاذ القرار الصحيح بشأن الوجهة التي تتجه إليها".
قالت قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني اليوم الأربعاء إنها أتمت بنجاح المهام المحددة كجزء من التدريبات العسكرية بالقرب من تايوان (الصين).
مدفعية أسطول المحيط الهادئ أثناء وصول سرب السفن الحربية التابعة للبحرية الصينية إلى ميناء فلاديفوستوك في إطار مناورات مورسكيه فزايموديستفيه - 2017 ، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
تايوان تضع خطة لتهريب آثار إمبراطورية استعدادا لهجوم محتمل
أمس, 18:45 GMT
نظمت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق لنشر الصواريخ والطائرات والسفن الحربية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي.
بدأت التدريبات في 4 أغسطس/ آب في ست مناطق مائية حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي في 7 أغسطس.
نشر شبكة التليفزيون المركزى الصينى مقالا يوم الأحد، قالت فيه إن جيش التحرير الشعبى الصينى سيجري الآن "بانتظام" تدريبات عسكرية شرق ما يسمى "الخط الوسط" لمضيق تايوان.
وأشار المقال إلى أن مناورات الصين أظهرت أن "ما يسمى بالمياه الإقليمية لتايوان غير موجودة، وتايوان جزء من الصين وأن الأسطول الصيني يبحر في مياهه الإقليمية".
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