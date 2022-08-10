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https://arabic.sputniknews.com/20220810/الرئيس-الأفغاني-السابق-يصف-وزير-خارجيته-بالخائن-ويتهم-وزير-الدفاع-بالهروب-1066274576.html
الرئيس الأفغاني السابق يصف وزير خارجيته بالخائن ويتهم وزير الدفاع بالهروب
الرئيس الأفغاني السابق يصف وزير خارجيته بالخائن ويتهم وزير الدفاع بالهروب
حمل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وزير الدفاع السابق بسم الله محمدي مسؤولية سقوط المحافظات الأفغانية في يد حركة طالبان. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T20:31+0000
2022-08-10T20:44+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقال غني، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ سقوط أفغانستان في يد طالبان وفراره إلى الإمارات، إن "وزير الدفاع غادر البلاد قبلي، ومسؤولية سقوط المحافظات تقع على عاتقه".كما هاجم غني وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، ووصفه بـ"الخائن"، وهاجم المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، ووصفه بأنه "شخص مريض له عدة أوجه".وتحل بعد أيام الذكرى السنوية الأولى لسيطرة حركة طالبان على أفغانسان، وفرار غني وأعضاء حكومته من البلاد.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

الرئيس الأفغاني السابق يصف وزير خارجيته بالخائن ويتهم وزير الدفاع بالهروب

20:31 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 20:44 GMT 10.08.2022)
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الرئيس الأفغاني أشرف غني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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حمل الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني وزير الدفاع السابق بسم الله محمدي مسؤولية سقوط المحافظات الأفغانية في يد حركة طالبان.
كابول - سبوتنيك. وقال غني، في أول مقابلة تلفزيونية له منذ سقوط أفغانستان في يد طالبان وفراره إلى الإمارات، إن "وزير الدفاع غادر البلاد قبلي، ومسؤولية سقوط المحافظات تقع على عاتقه".

وأضاف غني أنه "سلم أسلحة ومنشآت إلى قادة الجيش عبد الرشيد دوستم وعطا نور، لكنهما فرَّا في اليوم التالي إلى أوزبكستان".

كما هاجم غني وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله، ووصفه بـ"الخائن"، وهاجم المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، ووصفه بأنه "شخص مريض له عدة أوجه".
وتحل بعد أيام الذكرى السنوية الأولى لسيطرة حركة طالبان على أفغانسان، وفرار غني وأعضاء حكومته من البلاد.
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