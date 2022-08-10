https://arabic.sputniknews.com/20220810/الرئيس-الأمريكي-يبدأ-عطلة-صيفية-في-ساوث-كارولينا-1066275129.html

الرئيس الأمريكي يبدأ عطلة صيفية في ساوث كارولينا

الرئيس الأمريكي يبدأ عطلة صيفية في ساوث كارولينا

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ساوث كارولينا اليوم الأربعاء لبدء ما يعتقد أنه إجازة لمدة 7 أيام على الأقل مع أسرته. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T21:32+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفقا لإرشادات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الأسرة تخطط للبقاء في جزيرة كياوا المشهورة بشاطئها الخاص ومنتجعها للغولف حتى يوم الثلاثاء المقبل.وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل بشأن جدول إجازة الرئيس الأمريكي أو أنشطته أو موعد عودته إلى واشنطن.غادر بايدن برفقة السيدة الأولى جيل بايدن البيت الأبيض في موكب إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج العاصمة حيث كانت طائرة الرئاسة تنتظرهم لنقلهم إلى قاعدة تشارلستون المشتركة.تم إنزال بايدن في منزل خاص في مجتمع مسور بجانب ملعب للجولف في الجزيرة.وانضم إلى بايدن على متن طائرة الرئاسة نجله هانتر بايدن وزوجة ابنه ميليسا كوهين وحفيده بو.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/البيت-الأبيض-يعترف-بوجود-آثار-متبقية-بعد-كوفيد-19-لدى-بايدن-1066232945.html

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