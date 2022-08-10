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الرئيس الأمريكي يبدأ عطلة صيفية في ساوث كارولينا
الرئيس الأمريكي يبدأ عطلة صيفية في ساوث كارولينا
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ساوث كارولينا اليوم الأربعاء لبدء ما يعتقد أنه إجازة لمدة 7 أيام على الأقل مع أسرته. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T21:32+0000
2022-08-10T21:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لإرشادات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الأسرة تخطط للبقاء في جزيرة كياوا المشهورة بشاطئها الخاص ومنتجعها للغولف حتى يوم الثلاثاء المقبل.وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل بشأن جدول إجازة الرئيس الأمريكي أو أنشطته أو موعد عودته إلى واشنطن.غادر بايدن برفقة السيدة الأولى جيل بايدن البيت الأبيض في موكب إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج العاصمة حيث كانت طائرة الرئاسة تنتظرهم لنقلهم إلى قاعدة تشارلستون المشتركة.تم إنزال بايدن في منزل خاص في مجتمع مسور بجانب ملعب للجولف في الجزيرة.وانضم إلى بايدن على متن طائرة الرئاسة نجله هانتر بايدن وزوجة ابنه ميليسا كوهين وحفيده بو.
https://arabic.sputniknews.com/20220809/البيت-الأبيض-يعترف-بوجود-آثار-متبقية-بعد-كوفيد-19-لدى-بايدن-1066232945.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي يبدأ عطلة صيفية في ساوث كارولينا

21:32 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 21:34 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وخلفه العلم الصيني، خلال قمة افتراضية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في البيت الأبيض، واشنطن، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ساوث كارولينا اليوم الأربعاء لبدء ما يعتقد أنه إجازة لمدة 7 أيام على الأقل مع أسرته.
ووفقا لإرشادات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن الأسرة تخطط للبقاء في جزيرة كياوا المشهورة بشاطئها الخاص ومنتجعها للغولف حتى يوم الثلاثاء المقبل.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
البيت الأبيض يعترف بوجود "آثار متبقية" بعد "كوفيد 19" لدى بايدن
أمس, 22:20 GMT
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل بشأن جدول إجازة الرئيس الأمريكي أو أنشطته أو موعد عودته إلى واشنطن.
غادر بايدن برفقة السيدة الأولى جيل بايدن البيت الأبيض في موكب إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج العاصمة حيث كانت طائرة الرئاسة تنتظرهم لنقلهم إلى قاعدة تشارلستون المشتركة.
تم إنزال بايدن في منزل خاص في مجتمع مسور بجانب ملعب للجولف في الجزيرة.
وانضم إلى بايدن على متن طائرة الرئاسة نجله هانتر بايدن وزوجة ابنه ميليسا كوهين وحفيده بو.
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