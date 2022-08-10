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الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الزعيم-الكوري-الشمالي-يعلن-رسميا-الانتصار-على-وباء-كورونا-1066275699.html
الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس، رسميا، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T23:02+0000
2022-08-10T23:09+0000
فيروس كورونا
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كوريا الشمالية
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موسكو، 11 أغسطس - سبوتنيك. وأكدت وكالة يونهاب للأنباء، أن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، قد أعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والانتصار عليه.وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.
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فيروس كورونا, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا

23:02 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 23:09 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / KCNA/KNSالاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022
الاحتفال بالذكرى الـ 69 للانتصار في الحرب الكورية في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / KCNA/KNS
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يتبع
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس، رسميا، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
موسكو، 11 أغسطس - سبوتنيك. وأكدت وكالة يونهاب للأنباء، أن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، قد أعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والانتصار عليه.
وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".
ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.
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