https://arabic.sputniknews.com/20220810/الزعيم-الكوري-الشمالي-يعلن-رسميا-الانتصار-على-وباء-كورونا-1066275699.html
الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس، رسميا، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T23:02+0000
2022-08-10T23:02+0000
2022-08-10T23:09+0000
فيروس كورونا
أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية
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موسكو، 11 أغسطس - سبوتنيك. وأكدت وكالة يونهاب للأنباء، أن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، قد أعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والانتصار عليه.وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي يعلن "رسميا" الانتصار على وباء كورونا
23:02 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 23:09 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الخميس، رسميا، الانتصار على وباء "كوفيد-19" في بلاده.
موسكو، 11 أغسطس - سبوتنيك. وأكدت وكالة يونهاب للأنباء، أن كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي، قد أعلن نجاح بلاده في تحجيم فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والانتصار عليه.
وذكرت كوريا الشمالية أن جميع مرضى الحمى تعافوا، فيما يمثل نهاية للموجة الأولى من جائحة كورونا في البلاد، في وقت قال الزعيم الكوري الشمالي إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والانتصار عليه، محذرا من "الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا".
ويشار إلى أن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف وباء كورونا الذي يجتاح العالم منذ أن بدأ انتشاره في الصين المجاورة، حيث أغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب.