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السفير التركي لدى ليبيا يكشف عن شرط لإعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي

السفير التركي لدى ليبيا يكشف عن شرط لإعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي

كشف السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، اليوم الأربعاء، عن ضرورة تحقق شرط معين لإعادة افتتاح القنصلية العامة لبلاده في بنغازي (شرق). 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T17:57+0000

2022-08-10T17:57+0000

2022-08-10T17:57+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار ليبيا اليوم

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جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول التركية الرسمية على هامش مشاركته في المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك المنعقد في العاصمة أنقرة.وقال يلماز إن القنصلية العامة في بنغازي "ستعود لتقديم خدماتها في حال أصبحت ظروف المنطقة مواتية لهذه الخطوة".وأغلقت تركيا قنصليتها العامة في بنغازي عام 2014، ووقتها قالت إن إغلاق القنصلية جاء على خلفية ما وصفته بـ"الأوضاع الحساسة، التي تشهدها هذه المدينة الليبية، ومدن أخرى محيطة بها".وتابع يلماز: "تتواصل جهودنا لتحسين علاقاتنا مع ليبيا في جميع الجوانب"، مضيفا: "رغبتنا الأساسية هي تجاوز هذه الفترة غير المستقرة التي تمر بها ليبيا في أقرب وقت".ومضى مستدركا: "لهذا السبب نوصي بإزالة الخلافات السياسية وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات".وأكد السفير التركي إمكانية تطوير العلاقات بين أنقرة وطرابلس في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والصحة والأمن "بالتعاون مع حكومة قوية تتولى السلطة في ليبيا".وتطرق يلماز إلى التجارة بين الجانبين، مبينا أن صادرات تركيا إلى ليبيا بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات دولار، وحجم التجارة الثنائية 4.5 مليار دولار.وأضاف: "تُعرف الشركات التركية في ليبيا بأنها شركات موثوقة. ونحن بدورنا نواصل تشجيع هذه الشركات على القدوم والعمل هناك".وأكد السفير أهمية الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة مطلع أغسطس/آب الجاري، والتي التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

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