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https://arabic.sputniknews.com/20220810/السفير-الصيني-في-لندن-لا-يحق-لبريطانيا-أو-أي-دولة-أجنبية-التدخل-في-شؤون-بكين-الداخلية-1066262833.html
السفير الصيني في لندن: لا يحق لبريطانيا أو أي دولة أجنبية التدخل في شؤون بكين الداخلية
السفير الصيني في لندن: لا يحق لبريطانيا أو أي دولة أجنبية التدخل في شؤون بكين الداخلية
أكد السفير الصيني في لندن، تشنغ تسيغانغ، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق لأي دولة أجنبية بما في ذلك بريطانيا التدخل في شؤون الصين الداخلية، وذلك ردا على بيان... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:54+0000
2022-08-10T13:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة الصينية لدى بريطانيا في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر": "التقى السفير تشنغ تسيغانغ اليوم مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية البريطانية ورفض وأدان بشدة خطاب الجانب البريطاني غير المسؤول حول رد فعل الصين الشرعي والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي [نانسي بيلوسي] إلى تايوان".وأضاف البيان: "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية بما فيها المملكة المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للصين. ما يجب على المملكة المتحدة فعله هو الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وتصحيح أي سلوك مخالف لذلك".وأضافت البيان أن السفير رفض القلق البريطاني المزعوم حول المناورات العسكرية الصينية قرب جزيرة تايوان، مؤكدا أن الولايات المتحدة والقوى الانفصالية في تايوان تتحمل مسؤولية تصعيد التوترات الحالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/بريطانيا-تستدعي-السفير-الصيني-وتبلغه-احتجاجها-على-سلوك-بكين-العدواني-تجاه-تايوان-1066262130.html
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العالم, بريطانيا, الصين

السفير الصيني في لندن: لا يحق لبريطانيا أو أي دولة أجنبية التدخل في شؤون بكين الداخلية

13:54 GMT 10.08.2022
© AP Photo / Magnum Chanرئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Magnum Chan
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أكد السفير الصيني في لندن، تشنغ تسيغانغ، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق لأي دولة أجنبية بما في ذلك بريطانيا التدخل في شؤون الصين الداخلية، وذلك ردا على بيان الخارجية البريطانية، بشأن التحركات العسكرية الصينية الأخيرة قرب تايوان.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة الصينية لدى بريطانيا في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر": "التقى السفير تشنغ تسيغانغ اليوم مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية البريطانية ورفض وأدان بشدة خطاب الجانب البريطاني غير المسؤول حول رد فعل الصين الشرعي والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي [نانسي بيلوسي] إلى تايوان".
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
بريطانيا تستدعي السفير الصيني وتبلغه احتجاجها على "سلوك بكين العدواني" تجاه تايوان
13:28 GMT

وأضاف البيان: "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ولا يحق لأي دولة أجنبية بما فيها المملكة المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للصين. ما يجب على المملكة المتحدة فعله هو الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وتصحيح أي سلوك مخالف لذلك".

وأضافت البيان أن السفير رفض القلق البريطاني المزعوم حول المناورات العسكرية الصينية قرب جزيرة تايوان، مؤكدا أن الولايات المتحدة والقوى الانفصالية في تايوان تتحمل مسؤولية تصعيد التوترات الحالية.
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