https://arabic.sputniknews.com/20220810/الصين-تعد-تايوان-بمستوى-عال-من-الحكم-الذاتي-في-حال-توحدها-معها-1066235488.html

الصين تعد تايوان بمستوى عال من الحكم الذاتي في حال توحدها معها

الصين تعد تايوان بمستوى عال من الحكم الذاتي في حال توحدها معها

جاء في الكتاب الأبيض الذي صدر اليوم الأربعاء، أن إعادة توحيد البر الرئيسي للصين مع تايوان لن يضر بمصالح الدول الأخرى، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية في الجزيرة،... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T06:00+0000

2022-08-10T06:00+0000

2022-08-10T06:00+0000

أخبار تايوان

الصين

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تم إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان "قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد" بشكل مشترك من مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمكتب الصحفي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. تنشر الصين بانتظام "أوراقا بيضاء" حول مختلف القضايا لتوضيح سياستها بشأن قضية الساعة المعينة.وقالت الوثيقة: "إن إعادة توحيد الصين لن يضر بالمصالح المشروعة لأي من الدول، بما في ذلك مصالحها الاقتصادية في تايوان، ولكنه سيوفر فقط المزيد من الفرص المواتية لتنمية جميع البلدان، ويعطي طاقة أكثر إيجابية لازدهار واستقرار آسيا ومنطقة المحيط الهادئ والعالم بأسره، وستساهم أيضًا بشكل أكبر في بناء "مجتمع ذي مصير مشترك"، وتحقيق السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم، وفي تقدم البشرية.كما نصت الوثيقة على أن مستوى التنمية الاقتصادية لتايوان مع الصناعة المتقدمة والتجارة الخارجية مرتفع نسبيًا، وبعد إعادة توحيد آلية التعاون الاقتصادي بين جانبي مضيق تايوان سيصبح أكثر كمالا مع تطور أكثر نشاطًا مع وصول غير محدود إلى سوق البر الرئيسي للصين وسلاسل إنتاج وتوريد مستقرة.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.

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