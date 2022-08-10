https://arabic.sputniknews.com/20220810/الصين-لن-تتخلى-عن-سيناريو-استخدام-القوة-إذا-فشلت-إعادة-التوحيد-السلمي-مع-تايوان-1066235904.html
الصين لن تتخلى عن سيناريو استخدام القوة إذا فشلت إعادة التوحيد السلمي مع تايوان
الصين لن تتخلى عن سيناريو استخدام القوة إذا فشلت إعادة التوحيد السلمي مع تايوان
لن تتخلى الصين عن سيناريو استخدام القوة في حالة فشل إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، وتحتفظ بكين بالحق في الرد على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T06:27+0000
2022-08-10T06:27+0000
2022-08-10T06:29+0000
الصين
أخبار تايوان
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تم إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان"قضية تايوان وإعادة توحيد الصين في العصر الجديد" بشكل مشترك من مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمكتب الصحفي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. يتم نشر "الأوراق البيضاء" بانتظام لتوضيح سياسة بكين في مختلف القضايا.يشار إلى أن بكين "مستعدة لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك مجالا لأشكال مختلفة من الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان".أعلن واضعو الوثيقة أن شؤون الصينيين يجب أن يقررها الصينيون أنفسهم، وأن قضية تايوان تسمى شأنًا داخليًا لجمهورية الصين الشعبية، "مما يؤثر على مصالح الصين والمشاعر الوطنية للشعب الصيني. حل القضية "لا يحتمل أي تدخل خارجي".تؤكد سلطات جمهورية الصين الشعبية أن هناك عددًا قليلاً جدًا من مؤيدي استقلال تايوان "وأنشطتهم الانفصالية". وتقول الوثيقة إن الإجراءات التي وعد الحزب باستخدامها ضدهم والتدخل الخارجي المحتمل، "ليست بأي حال من الأحوال موجهة ضد المواطنين التايوانيين"، و"سيتم اتخاذ الوسائل غير السلمية كملاذ أخير في حالة عدم وجود خيار آخر".تصاعد الوضع حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة للجزيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ عام 1997.تعتبر جمهورية الصين الشعبية الجزيرة مقاطعتها وتعارض دائمًا أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى، أو الجيش من البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الصين-تعد-تايوان-بمستوى-عال-من-الحكم-الذاتي-في-حال-توحدها-معها-1066235488.html
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الصين, أخبار تايوان
الصين لن تتخلى عن سيناريو استخدام القوة إذا فشلت إعادة التوحيد السلمي مع تايوان
06:27 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
لن تتخلى الصين عن سيناريو استخدام القوة في حالة فشل إعادة التوحيد السلمي مع تايوان، وتحتفظ بكين بالحق في الرد على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية، وفقًا للكتاب الأبيض الذي نشرته السلطات الصينية.
تم إعداد ونشر الوثيقة التي تحمل عنوان"قضية تايوان وإعادة توحيد الصين
في العصر الجديد" بشكل مشترك من مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية والمكتب الصحفي لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية. يتم نشر "الأوراق البيضاء" بانتظام لتوضيح سياسة بكين في مختلف القضايا.
وجاء في الكتاب: "إن محاولات تحقيق استقلال تايوان لن تؤدي إلا إلى دفع الجزيرة إلى هاوية الكارثة وإلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين التايوانيين. ولحماية المصالح المشتركة للأمة الصينية، بما في ذلك المواطنون التايوانيون، يجب علينا أن نعارض بحزم تقسيم تايوان واستقلالها، وتعزيز إعادة التوحيد السلمي".
يشار إلى أن بكين "مستعدة لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك مجالا لأشكال مختلفة من الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان".
أعلن واضعو الوثيقة أن شؤون الصينيين يجب أن يقررها الصينيون أنفسهم، وأن قضية تايوان تسمى شأنًا داخليًا لجمهورية الصين الشعبية، "مما يؤثر على مصالح الصين والمشاعر الوطنية للشعب الصيني. حل القضية "لا يحتمل أي تدخل خارجي".
وقال: "لا ينبغي لأحد أن يستخف بالعزيمة القوية والإرادة الراسخة وقدرة الشعب الصيني الكبيرة على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها. ونحن مستعدون لمواصلة السعي بصدق وبذل الجهود من أجل إعادة التوحيد السلمي، لكننا لا نعد بالتخلي عن استخدام القوة والاحتفاظ بإمكانية قبول جميع الإجراءات الضرورية".
تؤكد سلطات جمهورية الصين الشعبية أن هناك عددًا قليلاً جدًا من مؤيدي استقلال تايوان "وأنشطتهم الانفصالية". وتقول الوثيقة إن الإجراءات التي وعد الحزب باستخدامها ضدهم والتدخل الخارجي المحتمل، "ليست بأي حال من الأحوال موجهة ضد المواطنين التايوانيين"، و"سيتم اتخاذ الوسائل غير السلمية كملاذ أخير في حالة عدم وجود خيار آخر
".
تصاعد الوضع حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة للجزيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ عام 1997.
تعتبر جمهورية الصين الشعبية الجزيرة مقاطعتها وتعارض دائمًا أي اتصال بين ممثلي تايبيه والمسؤولين الحاليين، وخاصة المسؤولين رفيعي المستوى، أو الجيش من البلدان التي تقيم بكين معها علاقات دبلوماسية.
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. ومنذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.