https://arabic.sputniknews.com/20220810/القضاء-الإداري-في-تونس-يوقف-تنفيذ-قرار-عزل-الرئيس-قيس-سعيد-47-قاضيا-1066242866.html
القضاء الإداري في تونس يوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس قيس سعيد 47 قاضيا
القضاء الإداري في تونس يوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس قيس سعيد 47 قاضيا
قررت المحكمة الإدارية في تونس، صباح اليوم الأربعاء، "إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة"، والتي صدرت في مارس/ آذار الماضي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:53+0000
2022-08-10T09:53+0000
2022-08-10T09:53+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_eb51c4424a2cdfcf91738832323f9887.jpg
ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، عن مصدر قوله ، إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.وأضاف سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.ويأتي قرار حل المجلس بعد الانتقادات اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة، كما نتقد تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن "هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء".
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-تونس-يقول-إنه-قرر-حل-المجلس-الأعلى-للقضاء-1058082394.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742271_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_e93de4185a20af985bc4463149d6fd2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
القضاء الإداري في تونس يوقف تنفيذ قرار عزل الرئيس قيس سعيد 47 قاضيا
تابعنا عبر
قررت المحكمة الإدارية في تونس، صباح اليوم الأربعاء، "إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة"، والتي صدرت في مارس/ آذار الماضي.
ونقلت إذاعة
"موزاييك" التونسية، عن مصدر قوله ، إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين".
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر حل المجلس الأعلى للقضاء
، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية
تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وأضاف سعيد أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي
للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
ويأتي قرار حل المجلس بعد الانتقادات اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة، كما نتقد تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن "هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء".