https://arabic.sputniknews.com/20220810/الكاظمي-يدعو-الكتل-السياسية-في-العراق-لحل-الانسداد-السياسي-واللجوء-إلى-الحوار-لحل-الأزمة-1066244385.html

الكاظمي يدعو الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة

الكاظمي يدعو الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، "الكتل السياسية لحل الانسداد السياسي في البلاد، واللجوء للحوار لحل الخلافات". 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T10:28+0000

2022-08-10T10:28+0000

2022-08-10T10:28+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال الكاظمي، خلال احتفالية وضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي: "اليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي؛ من أجل مصلحة العراق ومستقبله"، حسب موقع قناة "السومرية" العراقية.وأضاف: "أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار. الحوار لألف سنة، أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين".ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.وعبر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.‏وأعلن الإطار التنسيقي في العراق دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح ‏الشعب بما في ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الإجماع الوطني وتوفير الأجواء الآمنة‎.فيما رفض رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، دعوة الصدر، وقال إنه "يرفض دعوات حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس الحالي إلى الانعقاد بشكل طبيعي"، حسب وكالة "بغداد اليوم".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة.

https://arabic.sputniknews.com/20220808/المالكي-يرفض-دعوة-الصدر-لا-حل-للبرلمان-ولا-انتخابات-مبكرة-إلا-بعودة-المجلس-الحالي-للانعقاد-1066177473.html

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أخبار العراق اليوم