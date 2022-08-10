https://arabic.sputniknews.com/20220810/الكويت-تؤكد-ضرورة-انضمام-إسرائيل-لمعاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1066244888.html
الكويت تؤكد ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
الكويت تؤكد ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أكدت دولة الكويت، ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:37+0000
2022-08-10T10:37+0000
2022-08-10T10:37+0000
أخبار الكويت اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وشدد إبراهيم الدعي، عضو الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، على التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".وقال الدعي إن "التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية".وأضاف الدعي أنه من الضروري تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كل الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها، مشيرا إلى أن "دولة الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".كما أكد على "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة".
https://arabic.sputniknews.com/20220406/إيران-تدعو-المجتمع-العالمي-إلى-الضغط-على-إسرائيل-للانضمام-لمعاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1060890465.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الكويت تؤكد ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
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أكدت دولة الكويت، ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد إبراهيم الدعي، عضو الوفد الكويتي المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، على التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء
الكويتية "كونا".
وقال الدعي إن "التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية".
وأضاف الدعي أنه من الضروري تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كل الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها، مشيرا إلى أن "دولة الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
كما أكد على "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة".