https://arabic.sputniknews.com/20220810/المبعوث-الأممي-للشرق-الأوسط-أرسلت-فريقا-لزيارة-السعدي-في-سجن-عوفر-الإسرائيلي-1066273770.html
المبعوث الأممي للشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة "السعدي" في سجن عوفر الإسرائيلي
المبعوث الأممي للشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة "السعدي" في سجن عوفر الإسرائيلي
قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه أوفد فريقا لزيارة بسام السعدي القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في سجن عوفر الإسرائيلي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T19:41+0000
2022-08-10T19:41+0000
2022-08-10T19:41+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار قطاع غزة
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وقال وينسلاند في تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم أرسلت فريقا لزيارة الشيخ بسام السعدي في سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام في غزة".وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية - وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".واعتُقل السعدي (61 عاما) الأسبوع الماضي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد سحله من قبل القوات الإسرائيلية، وبعد ذلك بثلاثة أيام شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استهدفت الجهاد الإسلامي التي أطلقت رشقات صاروخية تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 46 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة المئات.ومساء الأحد الماضي، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وسط الحديث عن التزام مصري للجهاد الإسلامي بالعمل على إطلاق سراح السعدي والأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 150 يوما.لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صرح أمس الثلاثاء، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، أن بلاده لم تقدم أي تعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي، لكنه أكد أنه "سيكون هناك حوار" مع المصريين حول ذلك.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, أخبار قطاع غزة
المبعوث الأممي للشرق الأوسط: أرسلت فريقا لزيارة "السعدي" في سجن عوفر الإسرائيلي
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قال المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه أوفد فريقا لزيارة بسام السعدي القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في سجن عوفر الإسرائيلي.
وقال وينسلاند في تغريدة بحسابه على تويتر: "اليوم أرسلت فريقا لزيارة الشيخ بسام السعدي في سجن عوفر، لمتابعة التزامات الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام في غزة".
وأضاف: "أؤكد مرة أخرى أن وقف إطلاق النار هش للغاية - وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلام".
واعتُقل السعدي (61 عاما) الأسبوع الماضي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد سحله من قبل القوات الإسرائيلية، وبعد ذلك بثلاثة أيام شنت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة استهدفت الجهاد الإسلامي التي أطلقت رشقات صاروخية تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.
وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل 46 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وإصابة المئات.
ومساء الأحد الماضي، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار
بوساطة مصرية وسط الحديث عن التزام مصري للجهاد الإسلامي بالعمل على إطلاق سراح السعدي والأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 150 يوما.
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صرح أمس الثلاثاء، في مقابلة مع القناة "12" الإسرائيلية، أن بلاده لم تقدم أي تعهد بالإفراج عن عواودة والسعدي، لكنه أكد أنه "سيكون هناك حوار" مع المصريين حول ذلك.