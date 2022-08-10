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المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الرئاسي اليمني لدعم إجراءات محافظ شبوة

المجلس الانتقالي الجنوبي يدعو الرئاسي اليمني لدعم إجراءات محافظ شبوة

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، "مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى دعم ومساندة إجراءات محافظ شبوة، بما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في عموم... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T12:13+0000

2022-08-10T12:13+0000

2022-08-10T12:13+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال المتحدث الرسمي باسم الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، إن مجلسه "يتابع بقلق بالغ، ما تواجهه محافظة شبوة من تمرد عسكري على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي".وعبر المجلس الانتقالي، عبر متحدثه، إدانته لكافة أعمال الفوضى والتمرد والعصيان، مؤكدا "دعمه الكامل لكافة الإجراءات التي أعلن عنها المحافظ، بما في ذلك محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب، وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري، وتمردهم على قيادتهم".وكان عوض بن الوزير العولقي، محافظ شبوة في اليمن، دعا أمس الثلاثاء، قادة التمرد في بلاده لوقف إطلاق النار، محذرا إياهم من تبعات الاستمرار.وبعث العولقي في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، برقية للقادة العسكريين والأمنيين في المحافظة يطلب منهم (وللمرة الأخيرة) العودة إلى جادة الصواب، وإيقاف إطلاق النار، بشكل فوري، مهددا إياهم بأنه "ما لم فأنكم سوف تتحملون تبعات هذا التمرد ونتائجه".وتجددت الاشتباكات بين تشكيلات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إثر إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات بإقالة 4 من القيادات الرفيعة وتعيين آخرين بدلا عنهم.وذكر مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، أن اشتباكات متقطعة نشبت بين قوات من الجيش والقوات الخاصة من جهة، وقوات دفاع محافظة شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى في مناطق التماس بين الجانبين في مدينة عتق مركز المحافظة نفسها.يشار إلى أن هذه المستجدات تأتي غداة إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارين بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي، قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر، قائدا لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، وتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي، مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة.وجاءت هذه التعيينات بعد ساعات من إقالة القادة السابقين بمرسوم رئاسي على خلفية مواجهات دامية بين القوات المتناحرة أوقعت 32 قتيلا وجريحا، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".وشهدت مدينة عتق، الاثنين الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى، استخدمت خلالها الدبابات والمدفعية، على خلفية إصدار محافظ شبوة قرارا بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، بعد اشتباكات مع قوات دفاع شبوة في 19 يوليو/تموز الماضي، قوبل بالرفض من القائد الأمني، معتبرا ذلك من صلاحيات وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ليصدر بعد ذلك المحافظ العولقي توجيهات لألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة بالاستنفار والانتشار في المدينة.

https://arabic.sputniknews.com/20220810/اليمن-محافظ-شبوة-يدعو-قادة-التمرد-لوقف-إطلاق-النار-ويحذرهم-من-تبعات-الاستمرار-1066233459.html

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