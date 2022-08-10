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"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة
"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة
افتتحت "المصرية" للطيران رحلاتها من سان بطرسبورغ الروسية إلى الغردقة، وفقا لما ذكرته شركة "Air Gates"، الشركة المديرة لمطار "بولكوفو". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:01+0000
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روسيا
مصر
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وذكر التقرير أن "مطار بولكوفو يوسع شبكة خطوطه من الوجهات الدولية. وقد تم تجديد قائمة المدن بالمنتجع الشهير على البحر الأحمر - الغردقة. يوم 9 أغسطس/آب، أطلقت المصرية رحلة مباشرة إلى مصر من مطار بولكوفو".وتشغل "المصرية" طائرة إيرباص "A320" بسعة 175 مقعدا.
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روسيا, مصر

"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة

08:01 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Amro Omranالبحر الأحمر الغردقة
البحر الأحمر الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Amro Omran
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افتتحت "المصرية" للطيران رحلاتها من سان بطرسبورغ الروسية إلى الغردقة، وفقا لما ذكرته شركة "Air Gates"، الشركة المديرة لمطار "بولكوفو".
وذكر التقرير أن "مطار بولكوفو يوسع شبكة خطوطه من الوجهات الدولية. وقد تم تجديد قائمة المدن بالمنتجع الشهير على البحر الأحمر - الغردقة. يوم 9 أغسطس/آب، أطلقت المصرية رحلة مباشرة إلى مصر من مطار بولكوفو".
وستقوم شركة النقل بتشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع، يومي الثلاثاء والسبت.
وتشغل "المصرية" طائرة إيرباص "A320" بسعة 175 مقعدا.
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