https://arabic.sputniknews.com/20220810/المصرية-تعلن-إطلاق-رحلات-من-سان-بطرسبورغ-إلى-الغردقة-1066238816.html
"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة
"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة
افتتحت "المصرية" للطيران رحلاتها من سان بطرسبورغ الروسية إلى الغردقة، وفقا لما ذكرته شركة "Air Gates"، الشركة المديرة لمطار "بولكوفو". 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:01+0000
2022-08-10T08:01+0000
2022-08-10T08:01+0000
روسيا
مصر
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وذكر التقرير أن "مطار بولكوفو يوسع شبكة خطوطه من الوجهات الدولية. وقد تم تجديد قائمة المدن بالمنتجع الشهير على البحر الأحمر - الغردقة. يوم 9 أغسطس/آب، أطلقت المصرية رحلة مباشرة إلى مصر من مطار بولكوفو".وتشغل "المصرية" طائرة إيرباص "A320" بسعة 175 مقعدا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر
"المصرية" تعلن إطلاق رحلات من سان بطرسبورغ إلى الغردقة
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افتتحت "المصرية" للطيران رحلاتها من سان بطرسبورغ الروسية إلى الغردقة، وفقا لما ذكرته شركة "Air Gates"، الشركة المديرة لمطار "بولكوفو".
وذكر التقرير
أن "مطار بولكوفو يوسع شبكة خطوطه من الوجهات الدولية. وقد تم تجديد قائمة المدن بالمنتجع الشهير على البحر الأحمر - الغردقة. يوم 9 أغسطس/آب، أطلقت المصرية رحلة مباشرة إلى مصر من مطار بولكوفو".
وستقوم شركة النقل بتشغيل الرحلات مرتين في الأسبوع، يومي الثلاثاء والسبت.
وتشغل "المصرية" طائرة إيرباص "A320" بسعة 175 مقعدا.