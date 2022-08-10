https://arabic.sputniknews.com/20220810/الولايات-المتحدة-تدين-عنصرا-بالحرس-الثوري-الإيراني-لمحاولة-اغتياله-جون-بولتون-1066267291.html

الولايات المتحدة تدين عنصرا بالحرس الثوري الإيراني لمحاولة اغتياله جون بولتون

الولايات المتحدة تدين عنصرا بالحرس الثوري الإيراني لمحاولة اغتياله جون بولتون

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إن عضوا في الحرس الثوري الإيراني اتهم بمحاولة اغتيال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T15:35+0000

2022-08-10T15:35+0000

2022-08-10T15:35+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت الوزارة أن "المواطن الإيراني شهرام بورصافي، والمعروف أيضًا باسم مهدي رضائي حاول دفع 300 ألف دولار لأفراد في الولايات المتحدة لتنفيذ جريمة القتل في واشنطن العاصمة أو ماريلاند".واعترف جون بولتون في وقت سابق بالإشراف على خطط بلاده لتنفيذ "انقلابات" خارج الولايات المتحدة.وجاء حديثه مع شبكة "سي إن إن" حول أحداث السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021 عندما اقتحم متظاهرون مؤيديون للرئيس السابق ترامب مبنى الكونغرس، وأدى الأمر إلى سقوط قتلى وجرحى خلال اشتباكات مع رجال الأمن، تحت دعوة "تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية".وعلق بولتون على الأحداث قائلا إن "الأمر ليس هجوما على ديمقراطيتنا، وإنما حرص من دونالد ترامب على دونالد ترامب.. هذه واقعة تحدث مرة واحدة في العمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220804/مصدر-إيراني-لم-نتخل-عن-طلب-إلغاء-الحرس-الثوري-من-قائمة-الإرهاب-1065986050.html

إيران

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية