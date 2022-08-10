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الولايات المتحدة تقول إنها قتلت 4 إرهابيين في الصومال
الولايات المتحدة تقول إنها قتلت 4 إرهابيين في الصومال
قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الأربعاء، إنها شنت ثلاث غارات جوية في الصومال أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء من جماعة الشباب الإرهابية... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T16:05+0000
2022-08-10T16:05+0000
الصومال
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت "أفريكوم" في بيان: "التقييم الأولي للقيادة هو أن الضربات قتلت أربعة إرهابيين من حركة الشباب ولم يصب أو يقتل أي مدني. القوات الأمريكية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعا عن قوات شريكة محددة".وأضاف البيان أن الضربات الجوية شنت يوم الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية واستهدفت الإرهابيين في محيط بلدوين.انهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.تشن حركة الشباب الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.في مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/البرلمان-العربي-يدين-التفجير-الإرهابي-في-الصومال-1065730482.html
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الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تقول إنها قتلت 4 إرهابيين في الصومال

16:05 GMT 10.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) اليوم الأربعاء، إنها شنت ثلاث غارات جوية في الصومال أسفرت عن مقتل أربعة أعضاء من جماعة الشباب الإرهابية (المحظورة في روسيا).
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت "أفريكوم" في بيان: "التقييم الأولي للقيادة هو أن الضربات قتلت أربعة إرهابيين من حركة الشباب ولم يصب أو يقتل أي مدني. القوات الأمريكية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعا عن قوات شريكة محددة".
وأضاف البيان أن الضربات الجوية شنت يوم الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية واستهدفت الإرهابيين في محيط بلدوين.
البرلمان العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
البرلمان العربي يدين التفجير الإرهابي في الصومال
29 يوليو, 11:29 GMT
انهارت الصومال كدولة موحدة في عام 1991 مع سقوط نظام سياد بري، واعترف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة التي تسيطر على العاصمة مقديشو وعدة مناطق في الصومال.
تشن حركة الشباب الإرهابية صراعا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية وتسيطر على مناطق واسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من الصومال.
في مايو/ أيار، قررت الولايات المتحدة تجديد الضربات ضد الجماعة الإرهابية من أجل مكافحة التهديد المتزايد الذي تشكله على القوات الشريكة للولايات المتحدة.
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