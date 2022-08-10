https://arabic.sputniknews.com/20220810/انفجار-خط-أنابيب-غاز-في-إسطنبول-1066256677.html
انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول
انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول
أفادت قناة "TRT Haber" التلفزيونية أن خط أنابيب الغاز انفجر في إسطنبول، وتم إغلاف الشارع في منطقة الحادث أمام حركة المرور. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:10+0000
2022-08-10T12:10+0000
2022-08-10T12:10+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت القناة التلفزيونية أن "خط أنابيب غاز انفجر في منطقة شيشلي بإسطنبول. وأغلق شارع "غلطة الدريسي" أمام حركة المرور بسبب الانفجار".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول
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أفادت قناة "TRT Haber" التلفزيونية أن خط أنابيب الغاز انفجر في إسطنبول، وتم إغلاف الشارع في منطقة الحادث أمام حركة المرور.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "خط أنابيب غاز انفجر
في منطقة شيشلي بإسطنبول. وأغلق شارع "غلطة الدريسي" أمام حركة المرور بسبب الانفجار".