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انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول
انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول
أفادت قناة "TRT Haber" التلفزيونية أن خط أنابيب الغاز انفجر في إسطنبول، وتم إغلاف الشارع في منطقة الحادث أمام حركة المرور. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
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2022-08-10T12:10+0000
أخبار تركيا اليوم
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وذكرت القناة التلفزيونية أن "خط أنابيب غاز انفجر في منطقة شيشلي بإسطنبول. وأغلق شارع "غلطة الدريسي" أمام حركة المرور بسبب الانفجار".
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أخبار تركيا اليوم

انفجار خط أنابيب غاز في إسطنبول

12:10 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOVأنابيب غاز طبيعي
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / NIKOLAY DOYCHINOV
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أفادت قناة "TRT Haber" التلفزيونية أن خط أنابيب الغاز انفجر في إسطنبول، وتم إغلاف الشارع في منطقة الحادث أمام حركة المرور.
وذكرت القناة التلفزيونية أن "خط أنابيب غاز انفجر في منطقة شيشلي بإسطنبول. وأغلق شارع "غلطة الدريسي" أمام حركة المرور بسبب الانفجار".
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