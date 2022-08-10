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https://arabic.sputniknews.com/20220810/بقيمة-13-مليار-دولار-الصندوق-السيادي-السعودي-يستحوذ-على-حصص-أقلية-في-4-شركات-مصرية--1066240246.html
بقيمة 1.3 مليار دولار... الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص أقلية في 4 شركات مصرية
بقيمة 1.3 مليار دولار... الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص أقلية في 4 شركات مصرية
استحوذت الشركة السعودية المصرية، والتي تمثل تحالفا بين الصندوق السيادي السعودي ونظيره المصري، اليوم الأربعاء، على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T08:53+0000
2022-08-10T08:53+0000
العالم العربي
صندوق الاستثمار
السعودية
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وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية صباح اليوم، فقد "أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار".وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن "الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة".وأشار البيان إلى أن "الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي تم توقيعها في يونيو/حزيران الماضي، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل".وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق، سعيها لجمع 40 مليار دولار عبر طرح أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يتضمن خروج الدولة من قطاعات كاملة، بالإضافة لتقليص وجودها في قطاعات أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220808/الاستثمارات-السعودية-في-مصر-أهداف-ثنائية-وقاعدة-نحو-أفريقيا-1066166354.html
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العالم العربي, صندوق الاستثمار, السعودية

بقيمة 1.3 مليار دولار... الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصص أقلية في 4 شركات مصرية

08:53 GMT 10.08.2022
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إزالة العوامات النيلية في القاهرة يفجر جدلا واسعا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
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استحوذت الشركة السعودية المصرية، والتي تمثل تحالفا بين الصندوق السيادي السعودي ونظيره المصري، اليوم الأربعاء، على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية صباح اليوم، فقد "أعلن صندوق مصر السيادي عن إتمام صفقة استحواذ الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة مليار و300 مليون دولار".

وأشار بيان التخطيط إلى أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، أن "الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة للدولة ويضمن حقوق الأجيال القادمة".
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الاستثمارات السعودية في مصر... أهداف ثنائية وقاعدة نحو أفريقيا
8 أغسطس, 15:06 GMT
واعتبرت السعيد أن "الصفقة تعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، كونه من أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة، التي لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة".
وأشار البيان إلى أن "الصفقة تأتي تفعيلاً للاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي تم توقيعها في يونيو/حزيران الماضي، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر بالتعاون مع صندوق مصر السيادي وتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. ونتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق، سعيها لجمع 40 مليار دولار عبر طرح أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يتضمن خروج الدولة من قطاعات كاملة، بالإضافة لتقليص وجودها في قطاعات أخرى.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
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