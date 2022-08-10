https://arabic.sputniknews.com/20220810/بكين-تقول-إن-كوريا-الجنوبية-تعهدت-بتقييد-نظام-ثاد-بما-يتعارض-مع-موقفها-الرسمي-1066255324.html

بكين تقول إن كوريا الجنوبية تعهدت بتقييد نظام "ثاد" بما يتعارض مع موقف سيئول الرسمي

بكين تقول إن كوريا الجنوبية تعهدت بتقييد نظام "ثاد" بما يتعارض مع موقف سيئول الرسمي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تعهدت بالحد من تشغيل نظام الدفاع الجوي الأمريكي لمنطقة الارتفاعات... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T11:44+0000

2022-08-10T11:44+0000

2022-08-10T11:44+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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وقام وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين بزيارة استغرقت ثلاثة أيام للصين يوم الاثنين والتقى بنظيره وانغ يي. وبحسب ما ورد ناقش بارك ووانغ ثاد واتفقا على أن القضية لا ينبغي أن تكون عقبة أمام العلاقات بينهما.بعد الاجتماع، قال وانغ في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الأربعاء، إن سيئول تعهدت بتقييد تشغيل ثاد المنتشرة بالفعل في البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب. وأشار المتحدث أيضا إلى أنه يتعين على كوريا الجنوبية التمسك بما يسمى بسياسة "اللاءات الثلاث"، والتي تنص على أنه لا ينبغي على سيئول نشر نظام ثاد إضافي، ويجب ألا تندمج في نظام دفاع صاروخي بقيادة الولايات المتحدة ويجب ألا تدخل أي تحالفات عسكرية ثلاثية مع الولايات المتحدة واليابان.ويبدو أن التأكيد يتعارض مع بيان وزير خارجية كوريا الجنوبية. ووفقا لوكالة "يونهاب"، قال بارك إنه أخبر وانغ أن مبدأ اللاءات الثلاث "ليس اتفاقا [رسميا] [مع الصين] ولا وعدا".وقد ورثت كوريا الجنوبية هذا المبدأ من الإدارة السابقة، التي اقترحت المبادرة في عام 2017. وذكرت وكالة "يونهاب" أن الإدارة الحالية للرئيس يون سوك يول لم تختر الالتزام به أم لا.

كوريا الجنوبية

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العالم, كوريا الجنوبية