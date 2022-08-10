https://arabic.sputniknews.com/20220810/بيكيه-يعلن-استعداده-اللعب-مجانا-لبرشلونة-1066245629.html
بيكيه يعلن استعداده اللعب مجانا لبرشلونة
بيكيه يعلن استعداده اللعب مجانا لبرشلونة
أشار تقرير إعلامي إسباني إلى أن قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، عرض على إدارة فريقه اللعب مجانا في الفترة المقبلة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:55+0000
2022-08-10T10:55+0000
2022-08-10T10:55+0000
رياضة
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وبحسب تقرير صحيفة "آس" الإسبانية فإن اللاعب خفض قسما كبيرا من راتبه في الاجتماع الذي جمعه مع إدارة الفريق.وأضافت الصحيفة أن اللاعب قدم عرضا كشف من خلاله عن حبه للنادي وهو اللعب مجانا مع الفريق حتى يكون ناديه في وضع جيد ويسجل لاعبيه الجدد لكن ممثلي النادي رفضوا الاقتراح.وأكدت الصحيفة أن الاجتماع انتهى بتخفيض كبير في راتب بيكيه وسط إشادة كبيرة من أعضاء الإدارة بما قدمه للنادي.ويأمل برشلونة، الذي باع جزءا كبيرا من أصوله للخروج من أزمته المالية، أن يتجاوب لاعبوه مع تحركات النادي ويقوموا بتخفيض رواتبهم المرتفعة بسبب أخطاء الإدارة السابقة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
بيكيه يعلن استعداده اللعب مجانا لبرشلونة
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أشار تقرير إعلامي إسباني إلى أن قلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه، عرض على إدارة فريقه اللعب مجانا في الفترة المقبلة.
وبحسب تقرير صحيفة
"آس" الإسبانية فإن اللاعب خفض قسما كبيرا من راتبه في الاجتماع الذي جمعه مع إدارة الفريق.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب قدم عرضا كشف من خلاله عن حبه للنادي وهو اللعب مجانا مع الفريق حتى يكون ناديه في وضع جيد ويسجل لاعبيه الجدد لكن ممثلي النادي رفضوا الاقتراح.
وأكدت الصحيفة أن الاجتماع انتهى بتخفيض كبير في راتب بيكيه وسط إشادة كبيرة من أعضاء الإدارة بما قدمه للنادي.
ويأمل برشلونة
، الذي باع جزءا كبيرا من أصوله للخروج من أزمته المالية، أن يتجاوب لاعبوه مع تحركات النادي ويقوموا بتخفيض رواتبهم المرتفعة بسبب أخطاء الإدارة السابقة.