https://arabic.sputniknews.com/20220810/تباطؤ-التضخم-في-أمريكا-لكن-أسعار-الغذاء-والطاقة-تشهد-ضغوطا-حادة-1066261505.html
تباطؤ التضخم في أمريكا وأسعار الغذاء والطاقة تشهد ضغوطا حادة
تباطؤ التضخم في أمريكا وأسعار الغذاء والطاقة تشهد ضغوطا حادة
ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بنسبة 8.5% في يوليو/ تموز عن العام الماضي، في تباطؤ عن الشهر... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T13:20+0000
2022-08-10T13:20+0000
2022-08-10T13:21+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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على أساس شهري، كانت الأسعار ثابتة، حيث انخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 4.6% وانخفض البنزين بنسبة 7.7%، وعوض ذلك زيادة شهرية بنسبة 1.1% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.5% في تكاليف المأوى.سجل التضخم السنوي 9.1% في يونيو/ حزيران، وهو الأعلى منذ عام 1981، وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "داو جونز" أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 8.7% على أساس سنوي و 0.2% شهريا، بحسب شبكة "سي إن بي سي".باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% سنويا و0.3% شهريا، مقارنة بالتقديرات ذات الصلة البالغة 6.1% و0.5%. ومع ذلك، ظلت ضغوط التضخم قوية.سجل مؤشر الغذاء زيادة بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مايو/ أيار 1979. وحتى مع الانخفاض الشهري في مؤشر الطاقة، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.2% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الطاقة الكلي بنسبة 32.9% عن العام الماضي.تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 400 نقطة، وانخفضت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/التضخم-في-الصين-يقفز-لأعلى-مستوياته-خلال-عامين-1066256537.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
تباطؤ التضخم في أمريكا وأسعار الغذاء والطاقة تشهد ضغوطا حادة
13:20 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 13:21 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون في الولايات المتحدة مقابل مجموعة متنوعة من السلع والخدمات بنسبة 8.5% في يوليو/ تموز عن العام الماضي، في تباطؤ عن الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار البنزين.
على أساس شهري، كانت الأسعار ثابتة، حيث انخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 4.6% وانخفض البنزين بنسبة 7.7%، وعوض ذلك زيادة شهرية بنسبة 1.1% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.5% في تكاليف المأوى.
سجل التضخم السنوي 9.1% في يونيو/ حزيران، وهو الأعلى منذ عام 1981، وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "داو جونز" أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 8.7% على أساس سنوي و 0.2% شهريا، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.9% سنويا و0.3% شهريا، مقارنة بالتقديرات ذات الصلة البالغة 6.1% و0.5%. ومع ذلك، ظلت ضغوط التضخم قوية
.
سجل مؤشر الغذاء زيادة بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مايو/ أيار 1979. وحتى مع الانخفاض الشهري في مؤشر الطاقة، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 15.2% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الطاقة الكلي بنسبة 32.9% عن العام الماضي.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بأكثر من 400 نقطة، وانخفضت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد.