https://arabic.sputniknews.com/20220810/تتارستان-مستعدة-لأن-تصبح-منطقة-رائدة-لإدخال-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1066237016.html

تتارستان مستعدة لأن تصبح منطقة رائدة لإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية

تتارستان مستعدة لأن تصبح منطقة رائدة لإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية

أعلن نائب رئيس الوزراء - وزير الاقتصاد بالجمهورية مدخات شاجياكميتوف لوكالة "سبوتنيك"، أن تتارستان تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية وهي... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T07:18+0000

2022-08-10T07:18+0000

2022-08-10T07:21+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال: "إن جمهورية تتارستان منذ سنوات عديدة تولي اهتماما كبيرا لتطوير التمويل الإسلامي، وقد تحققت نتائج عملية. ويجري تنفيذ مشاريع تتعلق بكل من تقديم الخدمات المالية وجذب الأموال على أساس مبادئ تمويل الشراكة".في وقت سابق، قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية، إنه يأمل في اعتماد قانون بشأن تقنين الصيرفة الإسلامية في روسيا في جلسة الخريف لمجلس الدوما. ووفقا له، بينما تجري مناقشة داغستان والشيشان كمناطق تجريبية، تظهر تتارستان وبشكيريا اهتمامًا ونشاطًا كبيرين. وفقًا لأكساكوف، يجب أيضًا تضمين هذه المناطق في تجربة المصرفية الإسلامية، والتي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من عام 2023.ومن بين هذه المشاريع، شراء السيارات والمعدات والعقارات واستثمار الأموال لتطوير الأعمال وعدد من المشاريع الأخرى.وأشار نائب رئيس وزراء تتارستان إلى أن الجمهورية تستضيف منذ عام 2009 القمة الاقتصادية الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان" ، حيث يتم بحث ومناقشة قضايا الصيرفة الإسلامية وإبرام الاتفاقيات والتفاعل مع العالم الإسلامي. يترأس رئيس تتارستان رستم مينيخانوف مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي.وأكد شاجياكميتوف أن "تتارستان مستعدة لمشاركة خبرتها المتراكمة وأن تصبح منطقة رائدة لتطبيق الصيرفة الإسلامية".

https://arabic.sputniknews.com/20220713/صحيفة-روسيا-قد-تشرع-العمل-المصرفي-الإسلامي-من-دون-فوائد-1065009729.html

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