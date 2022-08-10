https://arabic.sputniknews.com/20220810/تقرير-بريطاني-يشير-إلى-استياء-زملاء-رونالدو-في-الفريق-من-مواقفه-1066245006.html
تقرير بريطاني يشير إلى استياء زملاء رونالدو في الفريق من مواقفه
تقرير بريطاني يشير إلى استياء زملاء رونالدو في الفريق من مواقفه
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى حالة من الغضب في صفوف نادي مانشستر يونايتد من موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو وسلوكه مع النادي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:53+0000
2022-08-10T10:53+0000
2022-08-10T10:53+0000
رياضة
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وبحسب تقرير صحيفة "ذا صن" فإن ما يقوم به رونالدو يزعج اللاعبيين، فعلى الرغم من وجود أصدقاء له إلى أن العديد من اللاعبيين سئموا من طريقة تعامل رونالدو مع الفريق.وتؤكد الصحيفة أن هناك اتفاقا بين رونالدو وإدارة النادي على السماح له بالرحيل في حال الفشل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.وأضاف التقرير أن وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، طالب الفريق الإنجليزي بوضع سعر للاعبه البرتغالي، في الوقت الذي يصر فيه النادي على أن لاعبه ليس للبيع.وقام المدرب الهولندي بإجلاس رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة برايتون في أول مباريات الشياطين الحمر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد 7 أغسطس/ آب، ليشركه في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة التي خسرها الفريق 2-1.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
تقرير بريطاني يشير إلى استياء زملاء رونالدو في الفريق من مواقفه
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى حالة من الغضب في صفوف نادي مانشستر يونايتد من موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو وسلوكه مع النادي.
وبحسب تقرير صحيفة "ذا صن" فإن ما يقوم به رونالدو يزعج اللاعبيين
، فعلى الرغم من وجود أصدقاء له إلى أن العديد من اللاعبيين سئموا من طريقة تعامل رونالدو مع الفريق.
وتؤكد الصحيفة
أن هناك اتفاقا بين رونالدو وإدارة النادي على السماح له بالرحيل في حال الفشل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وأضاف التقرير أن وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، طالب الفريق الإنجليزي بوضع سعر للاعبه البرتغالي، في الوقت الذي يصر فيه النادي على أن لاعبه ليس للبيع.
وقام المدرب الهولندي بإجلاس رونالدو على دكة البدلاء في مواجهة برايتون في أول مباريات الشياطين الحمر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد 7 أغسطس/ آب، ليشركه في الدقيقة الـ55 من عمر المباراة التي خسرها الفريق 2-1.