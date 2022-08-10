https://arabic.sputniknews.com/20220810/تونس-انتشال-6-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-1066243529.html
تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين
تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين
انتشلت قوات حرس الحدود البحرية في تونس، اليوم الأربعاء، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين تعود لنساء وأطفال. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:09+0000
2022-08-10T10:09+0000
2022-08-10T10:09+0000
أخبار تونس اليوم
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وتمكنت القوات من إنقاذ 20 مهاجرا، بعد غرق مركب كان يقلهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس، بحسب "رويترز".وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/إعلام-غرق-4-زوارق-تقل-مهاجرين-قبالة-سواحل-تونس-1061536053.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين
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انتشلت قوات حرس الحدود البحرية في تونس، اليوم الأربعاء، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين تعود لنساء وأطفال.
وتمكنت القوات من إنقاذ 20 مهاجرا، بعد غرق مركب كان يقلهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس، بحسب "رويترز".
وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.