عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/تونس-انتشال-6-جثث-لمهاجرين-غير-شرعيين-1066243529.html
تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين
تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين
انتشلت قوات حرس الحدود البحرية في تونس، اليوم الأربعاء، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين تعود لنساء وأطفال. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:09+0000
2022-08-10T10:09+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101531/28/1015312868_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e3b8238fead103dd63c21f8668b6cd9.jpg
وتمكنت القوات من إنقاذ 20 مهاجرا، بعد غرق مركب كان يقلهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس، بحسب "رويترز".وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/إعلام-غرق-4-زوارق-تقل-مهاجرين-قبالة-سواحل-تونس-1061536053.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101531/28/1015312868_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc49e9b29c542ee5f9b09214ddb4774a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس... انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين

10:09 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinisمهاجرين يتفقدون هواتفهم على اليابسة في جزيرة كوس اليونانية بعد رحلة طويلة في قوارب مطاطية
مهاجرين يتفقدون هواتفهم على اليابسة في جزيرة كوس اليونانية بعد رحلة طويلة في قوارب مطاطية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Angelos Tzortzinis
تابعنا عبرTelegram
انتشلت قوات حرس الحدود البحرية في تونس، اليوم الأربعاء، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين تعود لنساء وأطفال.
وتمكنت القوات من إنقاذ 20 مهاجرا، بعد غرق مركب كان يقلهم أمام سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس، بحسب "رويترز".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
إعلام: غرق 4 زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس
23 أبريل, 22:45 GMT
وكشف بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала