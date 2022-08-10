https://arabic.sputniknews.com/20220810/جدل-وغضب-في-تونس-بعد-تدخل-الشرطة-لوقف-عرض-مسرحي-فيديو-1066268274.html

جدل وغضب في تونس بعد تدخل الشرطة لوقف عرض مسرحي... فيديو

جدل وغضب في تونس بعد تدخل الشرطة لوقف عرض مسرحي... فيديو

أثارت الشرطة التونسية حالة من الجدل الواسع إضافة إلى الغضب في الوسط الفني، بعد تدخلها لوقف عرض مسرحي للفنان الكوميدي لطفي العبدلي. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T16:12+0000

2022-08-10T16:12+0000

2022-08-10T16:12+0000

أخبار تونس اليوم

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وحاول أفراد الأمن منع مواصلة العرض احتجاجا على مضمونه، عقب مشهد انتقد فيه الفنان الكوميدي السلطات وجهاز الشرطة مرات عدة، معتبرين أن مضمونه "ينافي الحياء"، بحسب تقرير لشبكة "فرانس 24".قدم لطفي العبدلي المعروف بجرأته في أعماله عرضه المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" يوم الأحد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي وسط شرق تونس.لكن بعد مشهد انتقد فيه الفنان الكوميدي السلطات وجهاز الأمن مرات عدة، حاول عناصر شرطة كانوا يؤمنون الحدث الثقافي وقف العرض احتجاجا على مضمونه.وفي استجابة للتدخل الأمني، أعرب العديد من التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لسلوك عناصر الأمن المعنيين، مشددين على رفض أي رقابة على الأعمال الفنية.وقالت "نقابة قوات الأمن الداخلي" عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) مع مقطع من المسرحية ضمنته في منشورها إن "هذا ما أثار حفيظتنا"، مضيفة أنها "تعتذر" على نشر المقطع الذي يحتوي "تفاهات" و"حماقات".وأقام شرطيان دعوى أمام محكمة صفاقس ضد العبدلي بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"، وفق ما أفاد مسؤول أمني طلب عدم كشف هويته لوكالة الأنباء الفرنسية،.وشدد المسؤول على أن اللجوء إلى القضاء لا يمثل موقف وزارة الداخلية. قالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن "الموقف الرسمي للوزارة يصدر عن هياكلها الرسمية التابعة لها دون سواها".الممثل لطفي العبدلي أدان، يوم الأحد، أمام جمهور كبير في صفاقس سلوك "أربعة عناصر" من الشرطة، قال إنهم رشقوه بعبوات مياه ما أدى إلى تعطل العرض قبل استئنافه، واتهمهم بأنهم أرادوا أن يدفعوا الجمهور إلى مغادرة المسرح.في حين أثارت الواقعة استياء الكثير من التونسيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حذر ناشطون من أن يحدث "قمع" للحريات في تونس، واستنكرت نقابة الصحفيين التونسيين الموقف الأمني.وقالت النقابة في بيان الثلاثاء إن "أعمال عنف" ارتكبتها "عناصر تنتسب للنقابات الأمنية" بحق صحفيين خلال العرض المسرحي في صفاقس، مشيرة إلى أن صحفي استُهدف "بالعنف خلال تصويره لفيديو يوثق مهاجمة نقابي أمني للطفي العبدلي".

أخبار تونس اليوم

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أخبار تونس اليوم