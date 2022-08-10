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حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 9 قتلى، بينما قدم الرئيس الكوري يون سيوك-يول اعتذارا للشعب بسبب استمرار الخسائر. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:34+0000
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وأصدر يون تعليمات بضمان حماية المستضعفين من أضرار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.وإضافة إلى حصيلة القتلى فإن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب الوكالة، التي أشارت أن الرئيس الكوري الجنوبي وجه المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة في التعامل مع تداعيات الأمطار على المواطنين.وترأس يون سيوك-يول اجتماعا حكوميا لبحث آليات الاستجابة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها العاصمة سيئول ومناطق محيطة بها.ولفت الرئيس الكوري إلى أن الأمطار التي تتعرض لها البلاد تعد الأقوى منذ 115 عاما، مشيرا إلى أنها نتيجة ظروف مناخية غير طبيعية.وتابع: "يبدو أن ذلك سيمثل الوضع الطبيعي لمستويات هطول الأمطار في المستقبل، الذي قد يشهد مستويات أمطار قياسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/سيئول-وضع-شركات-التأمين-في-حالة-طوارئ-بسبب-الأمطار-الغزيرة-1066202494.html
https://arabic.sputniknews.com/20220809/وفاة-طفلتين-وإصابة-14-جراء-سيول-ناجمة-عن-أمطار-غزيرة-في-العاصمة-اليمنية-1066232251.html
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حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة

09:34 GMT 10.08.2022
© AFP 2022 / PARK JI-HWANإزالة آثار الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية
إزالة آثار الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / PARK JI-HWAN
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 9 قتلى، بينما قدم الرئيس الكوري يون سيوك-يول اعتذارا للشعب بسبب استمرار الخسائر.
وأصدر يون تعليمات بضمان حماية المستضعفين من أضرار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
الجو في موسكو - أمطار - مطر - روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
سيئول.. وضع شركات التأمين في حالة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة
أمس, 11:15 GMT
وإضافة إلى حصيلة القتلى فإن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب الوكالة، التي أشارت أن الرئيس الكوري الجنوبي وجه المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة في التعامل مع تداعيات الأمطار على المواطنين.
وترأس يون سيوك-يول اجتماعا حكوميا لبحث آليات الاستجابة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها العاصمة سيئول ومناطق محيطة بها.
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية
أمس, 21:30 GMT
ولفت الرئيس الكوري إلى أن الأمطار التي تتعرض لها البلاد تعد الأقوى منذ 115 عاما، مشيرا إلى أنها نتيجة ظروف مناخية غير طبيعية.
وتابع: "يبدو أن ذلك سيمثل الوضع الطبيعي لمستويات هطول الأمطار في المستقبل، الذي قد يشهد مستويات أمطار قياسية".
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