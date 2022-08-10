https://arabic.sputniknews.com/20220810/حصيلة-ضحايا-أمطار-كوريا-الجنوبية-ترتفع-لـ-9-قتلى-والرئيس-يوجه-رسالة-للأمة-1066241946.html
حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 9 قتلى، بينما قدم الرئيس الكوري يون سيوك-يول اعتذارا للشعب بسبب استمرار الخسائر. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:34+0000
2022-08-10T09:34+0000
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وأصدر يون تعليمات بضمان حماية المستضعفين من أضرار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد هذا الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.وإضافة إلى حصيلة القتلى فإن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب الوكالة، التي أشارت أن الرئيس الكوري الجنوبي وجه المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة في التعامل مع تداعيات الأمطار على المواطنين.وترأس يون سيوك-يول اجتماعا حكوميا لبحث آليات الاستجابة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها العاصمة سيئول ومناطق محيطة بها.ولفت الرئيس الكوري إلى أن الأمطار التي تتعرض لها البلاد تعد الأقوى منذ 115 عاما، مشيرا إلى أنها نتيجة ظروف مناخية غير طبيعية.وتابع: "يبدو أن ذلك سيمثل الوضع الطبيعي لمستويات هطول الأمطار في المستقبل، الذي قد يشهد مستويات أمطار قياسية".
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حصيلة ضحايا أمطار كوريا الجنوبية ترتفع لـ 9 قتلى والرئيس يوجه رسالة للأمة
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 9 قتلى، بينما قدم الرئيس الكوري يون سيوك-يول اعتذارا للشعب بسبب استمرار الخسائر.
وأصدر يون تعليمات بضمان حماية المستضعفين من أضرار الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد هذا الأسبوع، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
وإضافة إلى حصيلة القتلى فإن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بحسب الوكالة، التي أشارت أن الرئيس الكوري الجنوبي وجه المسؤولين بضرورة الاستجابة السريعة في التعامل مع تداعيات الأمطار على المواطنين.
وترأس يون سيوك-يول اجتماعا حكوميا لبحث آليات الاستجابة للأمطار الغزيرة
التي تعرضت لها العاصمة سيئول ومناطق محيطة بها.
ولفت الرئيس الكوري
إلى أن الأمطار التي تتعرض لها البلاد تعد الأقوى منذ 115 عاما، مشيرا إلى أنها نتيجة ظروف مناخية غير طبيعية.
وتابع: "يبدو أن ذلك سيمثل الوضع الطبيعي لمستويات هطول الأمطار في المستقبل، الذي قد يشهد مستويات أمطار قياسية".