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خبيرة تغذية تتحدث عن مخاطر الموز لعمل عضلة القلب
خبيرة تغذية تتحدث عن مخاطر الموز لعمل عضلة القلب
تعتقد خبيرة التغذية، كريستينا بلوتنيكوفا، أن الموز يمكن أن يسبب اضطرابًا في عضلة القلب، كما أنه يؤذي الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T12:41+0000
2022-08-10T12:41+0000
مجتمع
علوم
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وفقًا لبلوتنيكوفا، لا ينصح بتناول الموز على معدة فارغة. وأشارت إلى أنه يؤثر على توازن البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم ويمكن أن يسبب اضطراب عضلة القلب.كما أوضحت أن الموز يزيد لزوجة الدم، لذلك يُمنع الناس من تناول الطعام بعد النوبات القلبية والمصابين بالتهاب الوريد الخثاري، حسب موقع "أورا".وقالت: "نظرًا لارتفاع نسبة السكر، يجب على مرضى السكر تناوله بحذر. كما يجب إعطاؤه للأطفال بحذر بسبب الخطر الضئيل ولكن الموجود لتطوير تفاعلات الحساسية".بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الموز للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.
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مجتمع, علوم

خبيرة تغذية تتحدث عن مخاطر الموز لعمل عضلة القلب

12:41 GMT 10.08.2022
CC0 / Pixabay / موز
موز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
CC0 / Pixabay /
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تعتقد خبيرة التغذية، كريستينا بلوتنيكوفا، أن الموز يمكن أن يسبب اضطرابًا في عضلة القلب، كما أنه يؤذي الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية.
وفقًا لبلوتنيكوفا، لا ينصح بتناول الموز على معدة فارغة. وأشارت إلى أنه يؤثر على توازن البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم ويمكن أن يسبب اضطراب عضلة القلب.
كما أوضحت أن الموز يزيد لزوجة الدم، لذلك يُمنع الناس من تناول الطعام بعد النوبات القلبية والمصابين بالتهاب الوريد الخثاري، حسب موقع "أورا".
وقالت: "نظرًا لارتفاع نسبة السكر، يجب على مرضى السكر تناوله بحذر. كما يجب إعطاؤه للأطفال بحذر بسبب الخطر الضئيل ولكن الموجود لتطوير تفاعلات الحساسية".
بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح بتناول الموز للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.
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