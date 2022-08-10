https://arabic.sputniknews.com/20220810/خبير-أمريكا-تحاول-التستر-على-فشل-سلاح-هيمارس-1066235370.html
خبير: أمريكا تحاول التستر على فشل سلاح "هيمارس"
خبير: أمريكا تحاول التستر على فشل سلاح "هيمارس"
أقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على تسليم راجمات الصواريخ "هيمارس" إلى القوات الأوكرانية يحدوها الأمل في أن تتمكن الأخيرة من اختراق مواقع القوات الروسية. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T05:37+0000
2022-08-10T05:37+0000
2022-08-10T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_0:191:2200:1429_1920x0_80_0_0_3e5947bb479734c7b020790783445363.jpg
كما أرادت الولايات المتحدة أن يُظهر نظامها "هيمارس" تفوّقه على نظيره الروسي "سميرتش"، إلا أن التوقعات الأمريكية لم تصدق.وقال الخبير العسكري عقيد الاحتياط، فلاديمير يرانوسيان، لقناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن "هيمارس" ليس سلاحا عجيبا بل هو سلاح عادي يقهره بسهولة ما تملكه القوات الروسية من أسلحة.ولا يمكن أن يقر الأمريكيون بأن نظام "هيمارس" الباهظ الثمن (حوالي 3.5 مليون دولار) ليس سلاحا عجيبا لا بد وأن يحرز مالكه الانتصار، ولذلك فإنهم يضطرون إلى السكوت على فشل القوات الأوكرانية حتى لا يعرف العالم عن فشل سلاحهم "الخارق".وتهدف العملية الخاصة التي تواصلها القوات الروسية في أوكرانيا أولا إلى حماية المواطنين الآمنين من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الحالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065381260_266:0:2171:1429_1920x0_80_0_0_6638a186e0223fc420e09de4080dc292.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير: أمريكا تحاول التستر على فشل سلاح "هيمارس"
تابعنا عبر
أقبلت الولايات المتحدة الأمريكية على تسليم راجمات الصواريخ "هيمارس" إلى القوات الأوكرانية يحدوها الأمل في أن تتمكن الأخيرة من اختراق مواقع القوات الروسية.
كما أرادت الولايات المتحدة أن يُظهر نظامها "هيمارس" تفوّقه على نظيره الروسي "سميرتش"، إلا أن التوقعات الأمريكية لم تصدق.
وقال
الخبير العسكري عقيد الاحتياط، فلاديمير يرانوسيان، لقناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن "هيمارس" ليس سلاحا عجيبا بل هو سلاح عادي يقهره بسهولة ما تملكه القوات الروسية من أسلحة.
ولا يمكن أن يقر الأمريكيون بأن نظام "هيمارس" الباهظ الثمن (حوالي 3.5 مليون دولار) ليس سلاحا عجيبا لا بد وأن يحرز مالكه الانتصار، ولذلك فإنهم يضطرون إلى السكوت على فشل القوات الأوكرانية حتى لا يعرف العالم عن فشل سلاحهم "الخارق".
وتهدف العملية الخاصة التي تواصلها القوات الروسية في أوكرانيا أولا إلى حماية المواطنين الآمنين من جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني الحالي.