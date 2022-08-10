https://arabic.sputniknews.com/20220810/خبير-عسكري-الصين-تقتدي-بروسيا-في-مضمار-الصواريخ-فرط-الصوتية-1066270626.html

خبير عسكري: الصين تقتدي بروسيا في مضمار الصواريخ فرط الصوتية

خبير عسكري: الصين تقتدي بروسيا في مضمار الصواريخ فرط الصوتية

وصفت وسائل إعلام صينية نظام صواريخ تسيركون فرط الصوتية الروسية بـ"ورقة بوتين الرابحة"، واعتبرت أن الولايات المتحدة لديها "سبب للقلق"، حسبما ذكره الصحفي العسكري... 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T17:53+0000

2022-08-10T17:53+0000

2022-08-10T17:53+0000

روسيا

الصين

رصد عسكري

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وأوضح بورزينكو، اليوم الأربعاء، أن الميزة الرئيسية لصواريخ تسيركون هي أنها "غير مرئية عمليًا لأنظمة الدفاع الجوي".وتابع بورزينكو: "هذا الصاروخ يكتنفه الغموض كتكنولوجيا تفوق سرعة الصوت، فهناك القليل جدًا من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يتم رصده من قبل أي من أنظمة الدفاع الجوي، ويمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة، هذا هو السلاح الحاسم اليوم".وأصاف بورزينكو: "حاول الأمريكيون ابتكار صواريخ فائقة للصوت خاصة بهم، ولكن كل شيء انتهى بالفشل، حيث أظهرت جميع عمليات الإطلاق أن الصواريخ كانت غير مستقرة".وأردف بورزينكو: "تعود العديد من التطورات في أسلحتنا الصاروخية إلى السبعينيات والثمانينيات، حيث كان هناك مشكلة في نقص الإلكترونيات التي تتحكم في المحرك والمسار واتخاذ قرارات فورية، وأما الآن فلا توجد مشاكل في هذا الاتجاه".وختم: "إن الصينيين يدعمون سياستنا ويتبعون خطانا وتجاوزوا الأمريكيين أيضًا، كما أدركوا أن تسيركون كسلاح كان ذروة سلسلة الصواريخ القتالية، وبما أن لدى روسيا هذه الأسلحة فعلى الأمريكيين التزام الصمت".

https://arabic.sputniknews.com/20220320/غير-مرئي-وفرط-صوتي-خبير-يتحدث-عن-سبب-استحالة-إسقاط-صاروخ-تسيركون-الروسي-1060127504.html

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روسيا, الصين, رصد عسكري