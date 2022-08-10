https://arabic.sputniknews.com/20220810/خطر-المجاعة-حروب-ونزاعات-وشعوب-تدفع-الثمن--1066243026.html
خطر المجاعة... حروب ونزاعات وشعوب تدفع الثمن
خطر المجاعة... حروب ونزاعات وشعوب تدفع الثمن
عانت عدة دول حول العالم من مجاعات مميتة خلّفت ملايين الضحايا الذين ماتوا جوعا، واليوم الصومال دولة مجاعة، كارثة إنسانية تدقّ ناقوس الخطر على بقية الدول الأخرى... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T09:55+0000
2022-08-10T09:55+0000
2022-08-10T09:55+0000
راديو
صدى الحياة
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خطر المجاعة... حروب ونزاعات وشعوب تدفع الثمن
خطر المجاعة... حروب ونزاعات وشعوب تدفع الثمن
نتحدث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الوضع الراهن لدول تعيش المجاعة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، مثل الصومال واليمن وسوريا ولبنان ونسلّط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الإنسانية وتدفع ثمنها هذه الشعوب ولا يوجد تحرّك دولي سريع من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح من الجوع.حول هذا الموضوع، قال الأستاذ صلاح القعيسي، رئيس مركز "الآخر" للسّلام والتنمية في اليمن، لبرنامج "صدى الحياة":وحول كيفية مساعدة هذه الدول المتضررة وما إن كانت هذه سياسة مقصودة لقتل الشعوب وتقليل عدد السكان في بعض البلدان، قال:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
خطر المجاعة... حروب ونزاعات وشعوب تدفع الثمن
تابعنا عبر
عانت عدة دول حول العالم من مجاعات مميتة خلّفت ملايين الضحايا الذين ماتوا جوعا، واليوم الصومال دولة مجاعة، كارثة إنسانية تدقّ ناقوس الخطر على بقية الدول الأخرى التي تعيش صراعا داخليا وظروف اقتصادية قاهرة خلفتها الحروب والنزاعات.
نتحدث اليوم، في حلقة برنامج "صدى الحياة" عن الوضع الراهن لدول تعيش المجاعة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، مثل الصومال واليمن وسوريا ولبنان ونسلّط الضوء على الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة الإنسانية وتدفع ثمنها هذه الشعوب ولا يوجد تحرّك دولي سريع من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح من الجوع.
حول هذا الموضوع، قال الأستاذ صلاح القعيسي، رئيس مركز "الآخر" للسّلام والتنمية في اليمن، لبرنامج "صدى الحياة
":
إن ،الوضع اليمني والصومالي هو عبارة عن نموذجين للمجاعة التي ضربت المجتمعات، وبدون شك فالعامل الإنساني هو عامل ثانوي في تدخلات المجتمع الدّولي عموما، ودائما ما تكون الأجهزة السّياسية الدافع الأول لحجم ونوعية التدخلات التي تحصل هنا أوهناك، ولكن الحديث عن العامل الدولي من وجهة نظري هو هروب من المشكلة وأعتقد أن الإشكاليات الداخلية ينبغي أن يتم حلّها من انقسامات سياسية واجتماعية والحروب الأهلية كما يحدث في اليمن والصومال".
وحول كيفية مساعدة هذه الدول المتضررة وما إن كانت هذه سياسة مقصودة لقتل الشعوب وتقليل عدد السكان في بعض البلدان، قال:
"دائما عندما تنشأ الحروب الأهلية في الدول وتصبح حالة الاحتراب الداخلي في أي دولة حالة مزمنة وتطول لعدة سنوات، تتحول هذه الدول إلى مناطق سوداء منسية، كما حدث في الصومال وحاليا في اليمن، وبالتالي يخفّ الاهتمام الدولي إلا بقدر المصالح التي تملكها هذه الدول في هذه المناطق، ونحن نتحدث عن حالة تدخّل مباشر من خلال إنقاذ الناس بالإمدادات الغذائية وليس تامين العمل والفرص بل فقط مساعدات الإغاثة الغذائية".
التفاصيل في الملف الصوتي...