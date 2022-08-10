https://arabic.sputniknews.com/20220810/دبلوماسي-أمريكي-يشكو-وجود-أصدقاء-بوتين-في-الناتو-1066234576.html
دبلوماسي أمريكي يشكو وجود "أصدقاء" بوتين في الناتو
دبلوماسي أمريكي يشكو وجود "أصدقاء" بوتين في الناتو
أشار سفير أمريكي سابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وجود مَن يعتبرهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحلف. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T04:33+0000
2022-08-10T04:33+0000
2022-08-10T04:33+0000
العالم
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وجاء في مقال كتبه إيفو دآلدر، ممثل الولايات المتحدة الدائم السابق في حلف الناتو، لصحيفة "بوليتيكو" إن زعماء بعض الدول الأعضاء في الناتو أقاموا علاقة صداقة مع بوتين، في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبين "أصدقاء" بوتين أيضا رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني ورئيس الوزراء المجري الحالي فيكتور أوربان.ووجه كاتب المقال انتقاداته إلى أردوغان، مشيرا إلى أن أردوغان هو الوحيد بين زعماء الناتو الذي اشترى صواريخ الدفاع الجوي من روسيا في حين يجب أن يشتري أعضاء الناتو المعدات العسكرية من الدول الغربية. وليس هذا فقط، بل رفض أردوغان فرض عقوبات على روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.يجدر بالذكر أن بوتين وأردوغان أكدا خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية في نهاية الأسبوع الفائت حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دبلوماسي أمريكي يشكو وجود "أصدقاء" بوتين في الناتو
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أشار سفير أمريكي سابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وجود مَن يعتبرهم أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحلف.
وجاء
في مقال كتبه إيفو دآلدر، ممثل الولايات المتحدة الدائم السابق في حلف الناتو، لصحيفة "بوليتيكو" إن زعماء بعض الدول الأعضاء في الناتو أقاموا علاقة صداقة مع بوتين، في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبين "أصدقاء" بوتين أيضا رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني ورئيس الوزراء المجري الحالي فيكتور أوربان.
ووجه كاتب المقال انتقاداته إلى أردوغان، مشيرا إلى أن أردوغان هو الوحيد بين زعماء الناتو الذي اشترى صواريخ الدفاع الجوي من روسيا في حين يجب أن يشتري أعضاء الناتو المعدات العسكرية من الدول الغربية. وليس هذا فقط، بل رفض أردوغان فرض عقوبات على روسيا بعدما بدأت الأخيرة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
يجدر بالذكر أن بوتين وأردوغان أكدا خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية في نهاية الأسبوع الفائت حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي.